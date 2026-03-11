Las leyendas del Real Madrid jugarán en Ribadumia

El campo de A Senra, en Ribadumia, acogerá el próximo 19 de marzo, a las 12.00 horas, un atractivo encuentro de carácter festivo y nostálgico entre la Selección Galega de Veteranos y un combinado de Leyendas del Real Madrid.

La cita reunirá sobre el césped a antiguos futbolistas que dejaron huella en la memoria colectiva y que volverán a vestirse de corto para ofrecer al público una mañana cargada de recuerdos, fútbol y ambiente de homenaje a otras épocas del balón. El partido se presenta como una ocasión especial para los aficionados de O Salnés y del conjunto gallego, que podrán disfrutar de cerca de nombres históricos y revivir rivalidades y estilos de juego que marcaron a varias generaciones.

A Senra será así escenario de una jornada pensada para el disfrute de toda la familia y para celebrar el vínculo que une al fútbol con su memoria.