Tenis de mesa
Cara y cruz para el GAM de Meaño como anfitrión
El pabellón de As Covas-Meaño acogió la concentración de la Primera División Nacional Femenina. Una concentración que, en esta cita congregaba a cinco equipos del sector Noroeste, que eran Neutron Insights Vilagarcía, el CTM GAM meañés, Celta Ingenieros Narón, Club de Mar San Amaro (A Coruña) y Pontevedra.
Las concentraciones responden a una modalidad que permite jugar cuatro jornadas consecutivas en una misma sede, a fin de evitar desplazamientos. Para las meañesas, con tres jugadoras, que eran Mónica García Belén Soto y Paula García, la concentración se saldó con victorias ante Narón y Vilagarcía cayendo ante Club de Mar y Pontevedra.
Por su parte, esta concentración resultó aciaga para las vilagarcianas que cedieron sus partidos ante Coruña (6-0), Pontevedra (5-1), Meaño (4-3) y Narón (4-2).
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña