Tenis de mesa

Cara y cruz para el GAM de Meaño como anfitrión

Uno de los partidos disputados en Meaño.

Uno de los partidos disputados en Meaño. / FdV

Tino Hermida

Meaño

El pabellón de As Covas-Meaño acogió la concentración de la Primera División Nacional Femenina. Una concentración que, en esta cita congregaba a cinco equipos del sector Noroeste, que eran Neutron Insights Vilagarcía, el CTM GAM meañés, Celta Ingenieros Narón, Club de Mar San Amaro (A Coruña) y Pontevedra.

Las concentraciones responden a una modalidad que permite jugar cuatro jornadas consecutivas en una misma sede, a fin de evitar desplazamientos. Para las meañesas, con tres jugadoras, que eran Mónica García Belén Soto y Paula García, la concentración se saldó con victorias ante Narón y Vilagarcía cayendo ante Club de Mar y Pontevedra.

Por su parte, esta concentración resultó aciaga para las vilagarcianas que cedieron sus partidos ante Coruña (6-0), Pontevedra (5-1), Meaño (4-3) y Narón (4-2).

