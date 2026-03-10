Fútbol / 1ª Autonómica
El Ribadumia pierde el liderato tras caer derrotado ante el Pontecaldelas, que marca un 4-3 en el marcador
Llevaba el Ribadumia seis victorias consecutivas que impedían al Marín arrebatarle el liderato, pero la derrota aurinegra en Pontecaldelas (4-3) premitió a su inmediato perseguidor arrebatarle la primera plaza, ahora con una renta de dos puntos.
Los de Fran Blanco perdían por 3-1 a los 20 minutos de partido, yéndose al descanso con un 4-2 que ya no pudieron remontar en toda la segunda parte, pese a hacer el 4-3 en el 55.
El Cordeiro se agarra a la cuarta plaza tras superar al Abanqueiro (2-0) con doblete de Samuel Castro mientras que el San Martín se vio superado por el Marín (0-3) sin lugar a réplica.
En zona de descenso, el Amanecer perdió en su visita al Marcón (2-0) mientras que el Unión Dena ganó por la mínima al Agolada (1-0) con un tanto de Marcos Paz en el minuto 80. Aún así, los meañeses ya no tienen margen de error. n
