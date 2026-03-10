Rugby 7/ M18
Os Ingleses Rugby Club celebra la convocatoria de María Losada con la selección española
La jugadora vilagarciana viene de ganar el Campeonato de España por autonomías
María Losada Tubío ha sido convocada por la selección española M18 de rugby 7, un reconocimiento al talento y la progresión de una jugadora formada íntegramente en la cantera de Os Ingleses Rugby Club.
Vinculada a la entidad desde muy pequeña, se proclamó campeona gallega en las categorías M14 y M16, además de conquistar la Copa Xunta M14 y de ser una habitual en las convocatorias de la selección gallega en todas las etapas de base. Recientemente también se coronó campeona del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Segunda División con Galicia.
Su llamada con España supone además un hito para Os Ingleses, ya que se convierte en la segunda jugadora del club en lograrlo y en la única gallega convocada que compite actualmente en categoría regional.
