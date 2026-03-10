El Inelsa Solar se rinde en Valladolid tras un partido condicionado por las bajas y el cansancio

Condicionado por las bajas y con los deberes hechos de la permanencia, el Inelsa Solar se dejó ir en Valladolid. El equipo ya no daba más en lo físico y en lo emocional después de la paliza que supo-nían los casi 500 kilómetros por carretera, y ofreció un mal partido.

Cortos de banco, el choque no podía dar para mucho juego. Las verdinegras vivían solo a expensas del brazo impertérrito de Laura Miniño que, máxima goleadora de la liga, no podría sostenerles todo el partido. Y, en frente, se topaban con un Valladolid que puso una marcha más, entregado a la lucha por la permanencia.

El ataque meañés simplificaba la defensa pucelana, mientras que atrás al 6-0 verdinegro le faltó mordiente para robar balón. A la postre el 20-11 del descanso dejaba encarrilado el choque para las locales. La segunda parte sobró. Las meañesas, acumularon una desventaja máxima de 11 goles con el 28-17. Solo al final, las meañesas pudieron pescar algo en el correcalles en que se convirtió el partido para maquillar el resultado final.

Noticias relacionadas

La derrota deja al Inelsa Solar séptimo, ahora más descolgado de la lucha por una quinta que hace unas jornadas tuvo alcance.