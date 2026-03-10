El Arosa, lanzado a por el liderato: suma 20 puntos de 24 posibles en 2026 y acecha al Compostela

El Arosa ha dado caza al líder, Compostela, en tiempo récord. Después de cerrar 2025 a nueve puntos de los santiagueses, los de Gonza Fernández han igualado a su rival en lo alto de la tabla con 46 puntos tras la victoria en Noia. La espectacular remontada de los arlequinados adquiere todavía un mayor valor teniendo en cuenta que tras el empate de la primera jornada del año, el empate del Arosa ante el Cambados estableció la desventaja en 11 puntos coincidiendo con la penúltima jornada de la primera vuelta.

Aquel empate ante los cambadeses en A Lomba supuso además el inicio de una serie de resultados espectacular y que se traduce en seis victorias y dos empates, es decir, 20 puntos de 24 disputados en lo que va de 2026. Todo ello a falta de 11 jornadas para finalizar la liga regular. A ello, suman también el hecho de no haber encajado en las dos últimas jornadas, cuestión que reafirma el momento dulce por el que atraviesan.

Si bien la trayectoria del Arosa hay que ponerla en valor, la otra parte necesaria en su remontada ha sido la tendencia a la baja de un Compostela que ha entrado en barrena en cuanto a resultados. Una sola victoria en los últimos seis encuentros para algo impropio de un líder de la categoría. La derrota del pasado domingo ante el Lugo B ha sido la tercera consecutiva a domicilio tras caer también en los campos del Barco y el Silva.

Al respecto de lo que está por venir, el Arosa afronta un calendario próximo con A Lomba como protagonista. Sin ir más lejos, el domingo es un Arteixo al alza el rival y, el miércoles 18 a las 19.00 horas, será el Viveiro el equipo que visite Vilagarcía. En este sentido, cabe señalar que el papel del coliseo arlequinado puede ser determinante. Cabe señalar que tomando como referencia los próximos 7 encuentros, cinco de ellos serán para el Arosa ante su propia afición, culminando ese intervalo llamado a ser determinante, ante el propio Compostela, duelo en el que el 1-0 de la ida en el Vero Boquete también entra en juego.

Una acción del derbi jugado en el Salvador Otero. / Iñaki Abella

El Céltiga vuelve a play off

Otra de las buenas nuevas de la jornada es el retorno del Céltiga a territorio play off. Gracias a la victoria ante el Juventud de Cambados, y al empate del Alondras, los de Luis Carro vuelve a instalarse en la quinta posición.

Por otra parte, los cambadeses se mantienen fuera de las tres últimas plazas, pero ahora con una renta reducida a un punto sobre el Silva, precisamente su rival de la próxima semana en Burgáns en un partido que empieza a oler a más que tres puntos ante la importancia de ser un rival directo.