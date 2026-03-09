Trizancadas muestra su lado más solidario en Xiabre

Fueron 14 kilómetros muy exigentes por el monte Xiabre. La primera edición del Trizancadas, un evento organizado por el Club Triatlón Vilagarcía, en colaboración con la Fundación de Deportes y la fundación Equipo Nómada, fue un éxito de participación, con medio centenar de corredores que se atrevieron a recorrer los exigentes catorce kilómetros del trazado a través de Xiabre, siendo conscientes de que lo importante no era el triunfo, sino colaborar con la organización a conseguir recursos para operar a 18 niños saharauis de pie zambo.

Los participantes fueron de toda la comarca de O Salnés, que salieron desde el monolito de homenaje a los aviadores accidentados en Xiabre para llegar hasta la cruz y regreso.

El trazado era algo similar para los participantes de la andaina, ven la que participaron 120 personas, para recorrer seis kilómetros y que, en el primer tramo, compartían trazado con el trail. Para la celebración de la prueba se aprovechó la red de pistas de senderismo de Xiabre, habilitadas por la Concellería de Turismo, a fin de garantizar recorridos accesibles para todos los que se atrevieron a desafiar los desniveles que ofrece Monte Xiabre.

El trail tuvo tramos complicados. | IÑAKI ABELLA

Aunque no se trataba de una competición cronometrada ni puntuable para ningún campeonato, la organización introdujo liebres con el objetivo de acompañar y dinamizar el desarrollo de esta actividad. Una de las cuestiones que más destacaron los participantes fueron la posibilidad de disfrutar no solo del recorrido, sino también de las vistas de la ría de Arousa que ofrece el Monte Xiabre.

Noticias relacionadas

Desde la organización reconocían ayer que las sensaciones que dejó la prueba fueron muy positivas entre los participantes, por eso ya barajan repetir el evento el próximo año, buscando un recorrido atractivo y exigente para los participantes.