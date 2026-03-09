Práctico hacia el liderato

Pocos se podían imaginar, al término de 2025, que el Arosa iba a ser el equipo que le iba a disputar el ascenso directo al Compostela. En el último partido del pasado año, los arlequinados estaban en plena crisis de resultados, luchando por no acabar fuera del play off y depresivos en su juego. Sin embargo, no hay otro equipo al que le viniese tan bien la llegada de 2026, consiguiendo 20 de los 24 puntos que se han puesto en juego y remontando una desventaja con los compostelanos que llegó a ser de ocho puntos. Sin embargo, el equipo de Gonza nunca se rindió y, partido a partido, ha ido remontando a todos los equipos que tenía por delante en la clasificación hasta alcanzar a un Compostela que parecía propietario claro de esa primera posición, que da acceso al ascenso directo a 2ª RFEF. Los arlequinados han mejorado aspectos del juego y se han vuelto un equipo muy práctico, expeditivo en la zona defensiva y contundente ante el marco contrario, además de ser capaz de dominar el ritmo de los encuentros en la mayor parte del encuentro. A mayores, también ha tenido la pizca de suerte necesaria para resolver varios encuentros en el tiempo de descuento, alcanzando victorias muy importantes.

Tras el encuentro de ayer en Noia, los arlequinados durmieron ayer compartiendo liderato con el Compostela, que cayó derrotado ante el Polvorín, y con la sensación de que el Arosa está todavía en crecimiento mientras que el Compostela ha entrado en una crisis que puede costarle el liderato, sobre todo en ese duelo que tienen pendiente ambos equipos en el campo de A Lomba.

Once inicial con el que el Arosa saltó al Julio Mato / FDV

El encuentro del Julio Mato arrancó como se esperaba, con un Noia guareciéndose atrás y aguardando su oportunidad y con un Arosa decidido a meter presión al Compostela. Fueron los arlequinados los que se acercaron con peligro sobre la meta de Brais y que, cuando apenas habían transcurrido una decena de minutos, llegaría el tanto que, a la postre, acabaría siendo definitivo. Carlos Torrado volvió a subir su banda para soltar un centro al corazón del área, donde apareció Gabri Palmás para abrir el marcador.

Los locales encajaron mal el golpe y el Arosa tuvo varias opciones para ampliar su ventaja, mientras se ofrecía muy solvente en defensa, sin que el Noia pudiese acercarse con peligro a la meta defendida por Chema.

Sin embargo, el escenario cambió de forma drástica en la segunda mitad, con un Noia que decidió dar un paso adelante, inclinando el campo hacia la meta arlequinada. La defensa visitante comenzó a sufrir y a achicar balones ante la presión de un Noia que tenía en el veterano lateral Paco y en Rachu a sus elementos más peligrosos.

Carlos Torrado dio el centro que permitiría a Gabri Palmás anotar el único tanto del encuentro. / FDV

Aunque con muchas más dificultades que en la primera mitad, el Arosa pronto comenzó a sacudirse la presión local y a acercarse con cierto peligro a la meta defendida por Brais, Yoel Crespo estuvo cerca de anotar el segundo, pero fue Rivera el que tuvo la ocasión más clara, en un disparo desde el corazón del área al que respondió el meta local con una gran intervención para evitar el segundo.

El Noia trataba de imponerse a base de intensidad y agresividad, algo que le acabaría costando finalizar el encuentro con un jugador menos. Castiñeiras sería expulsado por doble amarilla tras una entrada a Rivera, que tendría que retirarse lesionado. Los últimos instantes, con uno más sobre el campo, los arlequinados ya controlaron sin problemas el encuentro y sin que Chema tuviese sustos importantes. La victoria permite a los vilagarcianos soñar con la posibilidad de finalizar la liga como primer clasificado, sobre todo porque el Compostela todavía tiene que pasar por A Lomba.

Yoel Crespo durante una acción del encuentro en el ulio Mato. / FDV

Gonza: "Esta racha es muy difícil de conseguir"

Gonzalo Fernández, técnico del Arosa se mostraba ayer muy satisfecho con un triunfo que les catapulta hacia lo más alto de la tabla. El técnico solo lamentó el hecho de que «en la primera parte, tuvimos ocasiones suficientes para irnos al descanso con un resultado más abultado, no lo conseguimos y nos tocó sufrir en la segunda». Sin embargo, el equipo supo sufrir, sin conceder en defensa para certificar «una racha que es muy difícil de conseguir en esta categoría».

Gonza destaca que «estamos creciendo como equipo muy serio y en este camino debemos creer, porque se está viendo que es el camino correcto». El técnico arlequinado también destacó que «tengo una gran plantilla, con un gran fondo de armario, que nos permite madurar los partidos y tratar de ser mejor que el rival en los 90 minutos». También destacó el hecho de que el equipo ha vuelto a conseguir mantener su portería a cero por segundo partido consecutivo.