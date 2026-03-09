Fontán logra otro billete internacional en distancia olímpica

El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, sumó ayer un nuevo billete internacional tras obtener la segunda plaza en la distancia olímpica del C-1 1.000, que se suma a la plaza obtenida en el C-1 500 lograda el sábado. El ribadumiense tan solo se vio superado por el palista del Piragüismo Aranjuez Daniel Grijalba, que completo los mil metros con un tiempo de 4:01,15, 81 centésimas menos que el arousano. En esa misma final, el palista del As Torres, Pedro Torrado, finalizaría en la séptima posición, con un tiempo de 4:21,37.

El del Náutico O Muíño fue el único arousano de los que acudieron a Trasona que ha conseguido plaza para disputar las Copas del Mundo de Brandemburgo y Szeged, aunque hubo varios que se quedaron a las puertas. Un ejemplo de ello fueron Adrián Sieiro (Náutico O Muíño de Ribadumia) y Raúl Fernñández (As Torres Romaría Vikinga), que finalizaron segundo y tercero en el C-1 200 que, al no ser una distancia olímpica, solo otorga un billete a las copas del mundo. Este fue a parar a manos del Pablo Graña (Náutico de Rodeira), que completó el recorrido con un tiempo de 40,14; 91 centésimas menos que Sieiro y un segundo 40 centésimas a Fernández. En esa final también participó el vilagarciano Jairo Zurita (As Torres).

En el selectivo disputado este fin de semana en el embalse asturiano de Trasona también participaron Nerea Novo (Náutico de Pontecesures), la grovense Valeira Oliveira (Piragüismo Poio), Lara Remigio (Náutico O Muíño), Manuel Roque Araújo (Náutico Pontecesures, la isleña Lucía Tenreiro (Fluvial de Lugo) y Carlos Picón (Náutico O Muíño de Ribadumia). Los resultados de este fin de semana también sirven de base para que participar en el segundo Selectivo Nacional para la formación de los barcos de equipo (K2, K4, C2 y C4), una segunda fase selectiva que tendrá lugar en Verducido entre el 9 y 10 de abril.

Noticias relacionadas

El próximo fin de semana en Sevilla (14 y 15 de marzo), con la disputa del Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, se decidirán las cuatro plazas para competir en el K1 5000 y C1 5000 metros tanto en categoría masculina como femenina. Los vencedores, conseguirán plaza para el Campeonato de Europa (10-14 de junio) que se disputará en la pista lusa de Montemor.