El Céltiga impone su efectividad

Los puntos del derbi que se disputó ayer en el Salvador Otero se quedaron en casa de forma merecida. Los isleños fueron superiores a un rival al que le cedieron el balón durante muchos minutos, pero que no supo muy bien qué hacer con él y, salvo en alguna acción a balón parado, apenas creó peligro ante la meta de Antón. Todo lo contrario el Céltiga que mostró una cara mucho más vertical que el Cambados y que pudo anotar algún tanto más antes de que Adri Rodríguez cerrase el encuentro.

El triunfo permite al Céltiga volver a soñar con la posibilidad de colarse en el play off de ascenso justo en la temporada en que cumple su centenario, mientras el Cambados sigue viendo demasiado cerca los puestos de descenso y acumula una racha bastante negativa en la que no consigue sumar los tres puntos.

Fue el Cambados el que trato de tomar la iniciativa en los primeros minutos, ante un Céltiga bien plantado y vertical. Fue para los locales la primera ocasión, en una internada por banda izquierda de Dani Prada cuyo centro al corazón del área fue rematada por Adri Rodríguez, que no consiguió sorprender a David Conde.

El Cambados tendría en el minuto 14 su ocasión más clara a la salida de un saque de esquina, pero el cabezazo de Brais se fue al lateral de la red cuando en las gradas ya sed cantaba el gol. Sin embargo, serían los isleños los que se adelantarían en el marcador al aprovechar Marcos Blanco un error en la salida de balón del Cambados. El delantero robó el balón, se plantó solo ante David Conde y le superó con un disparo raso par aponer al Céltiga por delante.

El Cambados trató de reaccionar tras el tanto y se acercó en un par de ocasiones con cierto peligro, pero sin llegar a poner en apuros a Antón. Es más, pudo ampliar la ventaja el Céltiga en un disparo de Sobrido que se escapó rozando el palo de la portería visitante. Otro error de la defensa visitante habilitó a Nico, que caracoleó ante su marcador para lanzar un disparo que se fue rozando el palo.

El Céltiga se estaba mostrando mucho más práctico ante un rival que no era capaz de encontrar el camino hacia la portería de Antón. Solo a balón parado conseguían acercarse con cierto peligro, como en un remate de Rodri que no alcanzó a coger portería.

El escenario cambió muy poco en la segunda mitad, con un Cambados al que le costaba mucho crear y un Céltiga vertical al que le faltaba el último pase para intentar cerrar el encuentro. Pénjamo trató de buscar soluciones en el banquillo pero siguió sin conseguir el objetivo de hacerse con el centro del campo para acercarse a la meta local. El Céltiga seguía mejor plantado sobre el terreno de juego y, en el minuto 73, un gran centro de Nico desde la derecha permitió a Adri Rodríguez fusilar a Conde y establecer el segundo.

A partir de ese momento, el Céltiga optó por levantar el pie del acelerador y no hacer más daño, mientras el Cambados intentó acercarse con cierto peligro a la portería de Antón sin conseguirlo. El Céltiga viajará ahora a Vivieiro, otro equipo que también se juega la permanencia, mientras el Cambados tendrá un duelo crucial con un rival directo como el Silva en el campo de Burgáns.

Carro: "Necesitábamos esta victoria y hacerlo de esta forma".

El técnico del Céltiga, Luis Carro, se mostraba muy satisfecho con su equipo al término del encuentro porque «necesitábamos ganar y más hacerlo de esta forma, mostrando una gran seriedad defensiva y mostrando una buena imagen ofensiva, consiguiendo anotar dos tantos, y pudieron ser alguno más, ante un equipo que solo había encajado tres en los últimos partidos».

Carro mantenía ayer que su equipo realizó «un partido muy completo, un partido que necesitábamos mucho, con un esfuerzo tremendo en el trabajo y con una gran solidaridad defensiva». Insiste en que hay que valorar «esta victoria en la que también conseguimos mantener la portería a cero, otra de las cuestiones que también nos hacía mucha falta». Por último, Carro también valora de forma muy positiva que el Céltiga siga mostrando una buena imagen en el Salvador Otero y que «fuésemos capaces de superar las numerosas bajas con las que llegábamos al partido». El equipo ahora viajará a Viveiro para enfrentarse a otro equipo que pelea por la salvación.

Pénjamo: "Nos costó reponernos del mazazo que supuso el primer tanto"

El técnico del Cambados, Rubén Cornes «Pénjamo», lamentaba ayer la derrota sufrida en el Salvador Otero. Pénjamo señalaba ayer que «creo que entramos bien en el partido, encontrando situaciones para progresar y llegar a portería rival, pero un error en la entrega en la zona de inicio propició el primer tanto, un mazazo del que nos costó mucho reponernos». A partir de ese momento, los cambadeses sufrieron hasta el descanso.

En la reanudación «tratamos de modificar cosas y creo que volvimos a entrar bien, pero no encontrábamos claridad para llegar a la portería contraria». El segundo tanto llega «tras una falta lateral, en una segunda acción en área y, a partir de ahí, lo intentamos pero no acabamos consiguiendo el objetivo de reducir distancias». El Cambados recibirá ahora al Silva en Burgáns en un duelo que se presenta como decisivo para la zona baja de la clasificación.