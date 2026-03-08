Homenaje y triunfo para relanzar al Sigaltec

Un día feliz fue el que vivió ayer el Sigaltec en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa. El equipo vilagarciano tenía dos deberes, la de conseguir un triunfo que les permitiese escapar de la zona baja y la de rendir tributo a una de las grandes figuras de los últimos años, Gus Andújar. Cumplió en ambas. El más emotivo de esos deberes llegó en el descanso, cuando el pabellón de Fontecarmoa asistió al homenaje que se le tributó a un hombre sin el que no puede entenderse el equipo de los últimos años.

Acompañado de su familia, Andújar vio como la camiseta que tantos años lució, con el número 5 a su espalda, era «retirada» para ser expuesta en lo más alto del pabellón ante el aplauso de las personas que se encontraban en el Sara Gómez.

El jugador se emocionó con las muestras de cariño del público, pero también de muchos que fueron sus compañeros todos estos años. En lo que rerspecta al encuentro, los dos primeros cuartos fueron muy igualados entre ambos equipos. Los vilagarcianos se encomendaron a un Pablo Fernández que, con 19 puntos, mantuvo al Sigaltec en una lucha muy igualada con el Betanzos. No fue hasta el tercer cuarto cuando el equipo de Luis Gabín consiguió abrir una brecha que sería casi definitiva.

Los vilagarcianos lograron mejorar en el aspecto defensivo y mantener sus buenas sensaciones en ataque, lo que permitió abrir un a distancia que acabaría siendo definitiva ante un Betanzos que no conseguía frenar a Pablo Fernández. El último cuarto arrancó con un 9-0 de parcial (75-61) que parecía cerrar el encuentro, pero el Betanzos se resistió y llegó a reducir la ventaja a tan solo cinco puntos en el último minuto con dos triples de Jorge Abelleira que hicieron temblar el Sara Gómez, aunque finalmente, el triunfo se quedó en casa.