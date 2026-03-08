Baloncesto
Homenaje y triunfo para relanzar al Sigaltec
Los vilagarcianos consiguen superar al Betanzos el día en el que Gus Andújar recibió el reconocimiento a su trayectoria en el club
Un día feliz fue el que vivió ayer el Sigaltec en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa. El equipo vilagarciano tenía dos deberes, la de conseguir un triunfo que les permitiese escapar de la zona baja y la de rendir tributo a una de las grandes figuras de los últimos años, Gus Andújar. Cumplió en ambas. El más emotivo de esos deberes llegó en el descanso, cuando el pabellón de Fontecarmoa asistió al homenaje que se le tributó a un hombre sin el que no puede entenderse el equipo de los últimos años.
Acompañado de su familia, Andújar vio como la camiseta que tantos años lució, con el número 5 a su espalda, era «retirada» para ser expuesta en lo más alto del pabellón ante el aplauso de las personas que se encontraban en el Sara Gómez.
El jugador se emocionó con las muestras de cariño del público, pero también de muchos que fueron sus compañeros todos estos años. En lo que rerspecta al encuentro, los dos primeros cuartos fueron muy igualados entre ambos equipos. Los vilagarcianos se encomendaron a un Pablo Fernández que, con 19 puntos, mantuvo al Sigaltec en una lucha muy igualada con el Betanzos. No fue hasta el tercer cuarto cuando el equipo de Luis Gabín consiguió abrir una brecha que sería casi definitiva.
Los vilagarcianos lograron mejorar en el aspecto defensivo y mantener sus buenas sensaciones en ataque, lo que permitió abrir un a distancia que acabaría siendo definitiva ante un Betanzos que no conseguía frenar a Pablo Fernández. El último cuarto arrancó con un 9-0 de parcial (75-61) que parecía cerrar el encuentro, pero el Betanzos se resistió y llegó a reducir la ventaja a tan solo cinco puntos en el último minuto con dos triples de Jorge Abelleira que hicieron temblar el Sara Gómez, aunque finalmente, el triunfo se quedó en casa.
Ficha Técnica:
85-80
SIGALTEC-BETANZOS
SIGALTEC: Óscar Castaño (14), Pablo Fernández (31), Aarón Monteagudo (16), Miguel Gil (5), Adrián Kovac (10) -quinteto inicial- Mateo Bello (1), Raúl Santórum (1), Jorge Rodríguez (2), Borja López (0), Pedro Sabugueiro (5) y Dani Rey (0).
BETANZOS: Jorge Abelleira (20), Dani Martín (16), Nico Lagares (0), Luis Portilla (7), Marcos Roza (11) -quinteto inicial- Javi González (1), Randolph Acevedo (14), Mory Cissoko (2), Arón Espiñeira (3) y Santi González (6).
PARCIALES: 25-27; 42-42 (17-15); 66-57 (24-15); 85-80 (19-23).
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita