Fontán saca billete internacional en Trasona.

El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, firmó ayer una gran actuación en el embalse de Trasona, en Asturias, al lograr la victoria del C-1 500 metros en el I Selectivo Nacional de Sprint, primera cita del proceso de selección de la Federación Española de Piragüismo para la temporada de competiciones internacionales de 2026.

El palista del Club Náutico O Muiño de Ribadumia dominó la final con autoridad y se llevó la victoria con un tiempo de 1:51,78, imponiéndose a Daniel Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), que fue segundo con 1:53,18, y a Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira de Cangas), tercero con 1:53,30.

Con este triunfo, Fontán se asegura la plaza para representar a España en C1 500 en las dos primeras Copas del Mundo de Sprint, que se disputarán en mayo y que servirán para seguir configurando el equipo nacional de cara al Campeonato de Europa y al Campeonato del Mundo. En esta misma pureba, Adrián Sieiro (Náutico O Muíño de Ribadumia) finalizó en la cuarta posición, con un tiempo de 1:53,49, mientras Raúl Fernández (As Torres Romaría Vikinga de Catoira) logró el segundo puesto en la final B, lo que le abre las puertas a luchar por un puesto en las embarcaciones de equipo, que se definirán en los próximos selectivos del mes de abril.

En este selectivo también están participando otros palistas arousanos, como el caso de Nerea Novo, del Náutico de Pontecesures, que finalizó en la novena plaza del C2-500 femenino. En la jornada de hoy se definirán los billetes internacionales para las distancias de 200 y 1.000 metros.