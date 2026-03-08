Baloncesto
Exhibición de juego coral del Cortegada en su visita a Lleida
El Cortegada mostró ayer su mejor cara en la visita a Lleida, donde superó con claridad a un Robles que poco pudo hacer ante el caudal ofensivo de las vilagarcianas. Hasta cinco jugadoras acabaron el encuentro con dobles dígitos en su marcador particular, destacando Cris Loureiro que, junto a Gara Jorge, recibió la mejor valoración del encuentro.
Las vilagarcianas pronto se pusieron por delante en el marcador, y aunque en el plano defensivo cometieron algunos errores, el equipo acabó siendo una apisonadora, sobre todo en el segundo cuarto, donde consiguió encauzar el triunfo.
Ficha Técnica:
62-92
ROBLES LLEIDA-MARISCOS ANTÓN CORTEGADA
ROBLES LLEIDA: María Cerqueda (5), Abril Rexach (6), Laura Gil (7), Carla Fernández (2), Laura Biczo (10) -quinteto inicial- Clara Mertz (10), Andrea Fernández (2), Iris Tribo (8), Leticia Conca (4), Julia Salas (0) y Laura Castellana (8).
CORTEGADA: Christabel Ezumah (8), Cris Loureiro (19), Blanca Manivesa (0), Lucía Carabán (5), Gara Jorge (16) -quinteto inicial- Ellen Iversen (4), Marta Sanmartín (13), María Angulo (12) y Damaris Rodríguez (15).
PARCIALES: 12-21; 37-56 (25-35); 53- 79 (16-23); 62-92 (9-13).
