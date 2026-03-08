Exhibición de juego coral del Cortegada en su visita a Lleida

El Cortegada mostró ayer su mejor cara en la visita a Lleida, donde superó con claridad a un Robles que poco pudo hacer ante el caudal ofensivo de las vilagarcianas. Hasta cinco jugadoras acabaron el encuentro con dobles dígitos en su marcador particular, destacando Cris Loureiro que, junto a Gara Jorge, recibió la mejor valoración del encuentro.

Las vilagarcianas pronto se pusieron por delante en el marcador, y aunque en el plano defensivo cometieron algunos errores, el equipo acabó siendo una apisonadora, sobre todo en el segundo cuarto, donde consiguió encauzar el triunfo.