Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Baloncesto

Exhibición de juego coral del Cortegada en su visita a Lleida

El Cortegada venció con solvencia al Robles Lleida.

El Cortegada venció con solvencia al Robles Lleida. / Noe Parga

R. A.

Vilagarcía

El Cortegada mostró ayer su mejor cara en la visita a Lleida, donde superó con claridad a un Robles que poco pudo hacer ante el caudal ofensivo de las vilagarcianas. Hasta cinco jugadoras acabaron el encuentro con dobles dígitos en su marcador particular, destacando Cris Loureiro que, junto a Gara Jorge, recibió la mejor valoración del encuentro.

Las vilagarcianas pronto se pusieron por delante en el marcador, y aunque en el plano defensivo cometieron algunos errores, el equipo acabó siendo una apisonadora, sobre todo en el segundo cuarto, donde consiguió encauzar el triunfo.

Ficha Técnica:

62-92

ROBLES LLEIDA-MARISCOS ANTÓN CORTEGADA

ROBLES LLEIDA: María Cerqueda (5), Abril Rexach (6), Laura Gil (7), Carla Fernández (2), Laura Biczo (10) -quinteto inicial- Clara Mertz (10), Andrea Fernández (2), Iris Tribo (8), Leticia Conca (4), Julia Salas (0) y Laura Castellana (8).

CORTEGADA: Christabel Ezumah (8), Cris Loureiro (19), Blanca Manivesa (0), Lucía Carabán (5), Gara Jorge (16) -quinteto inicial- Ellen Iversen (4), Marta Sanmartín (13), María Angulo (12) y Damaris Rodríguez (15).

PARCIALES: 12-21; 37-56 (25-35); 53- 79 (16-23); 62-92 (9-13).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
  2. Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
  3. La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
  4. La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
  5. Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
  6. El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros
  7. Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago
  8. Siete empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados

Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados

Tulipáns persas

Tulipáns persas

La líder del PP de Nigrán renuncia a encabezar la lista y a dirigir la ejecutiva

La líder del PP de Nigrán renuncia a encabezar la lista y a dirigir la ejecutiva

La educación privada consolida su crecimiento en torno a la FP: un 60% más de alumnos en tan solo una década

La educación privada consolida su crecimiento en torno a la FP: un 60% más de alumnos en tan solo una década

La armadora Pevasa encarga a la banca que le busque comprador y acreedores se mueven para tomar el control

La armadora Pevasa encarga a la banca que le busque comprador y acreedores se mueven para tomar el control

Anatomía de una derrota

Anatomía de una derrota

La torre medieval entre vides salvada del olvido

La torre medieval entre vides salvada del olvido

El Kilómetro Cero de la fe islámica

El Kilómetro Cero de la fe islámica
Tracking Pixel Contents