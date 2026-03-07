Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Tras el quinto triunfo consecutivo en liga

El Cortegada viaja a Lleida para medirse a un rival inmerso en una racha negativa

Loureiro fue la más destacada en el duelo de la primera vuelta.

Loureiro fue la más destacada en el duelo de la primera vuelta. / Noé Parga

R. A.

Vilagarcía

El Mariscos Antón Cortegada se enfrentará esta tarde al Robles Lleida en un duelo marcado por rachas contrapuestas pues las vilagarcianas llegan al encuentro tras cuatro triunfos consecutivos, que les han llevado a auparse a los puestos de play off, mientras que el Lleida suma tres derrotas consecutivas que le acercan a la zona baja de ella.

Pese a estas rachas, el encuentro, que arrancará a las 18.30 horas en el pabellón Barris Nord, no va a resultar sencillo, ya que el Robles Lleida cuenta jugadoras de la talla de Laura Biczo, que promedia una media de 11,9 puntos por encuentro con Laura Gil, que atrapa más de siete rebotes por partido. En el duelo de la primera vuelta, las vilagarcianas fueron muy superiores, al vencer por 87-64, con un gran partido coral en el que destacaron Cris Loureiro (17 Puntos) o Ezumah (13).

