Baloncesto
Tras el quinto triunfo consecutivo en liga
El Cortegada viaja a Lleida para medirse a un rival inmerso en una racha negativa
El Mariscos Antón Cortegada se enfrentará esta tarde al Robles Lleida en un duelo marcado por rachas contrapuestas pues las vilagarcianas llegan al encuentro tras cuatro triunfos consecutivos, que les han llevado a auparse a los puestos de play off, mientras que el Lleida suma tres derrotas consecutivas que le acercan a la zona baja de ella.
Pese a estas rachas, el encuentro, que arrancará a las 18.30 horas en el pabellón Barris Nord, no va a resultar sencillo, ya que el Robles Lleida cuenta jugadoras de la talla de Laura Biczo, que promedia una media de 11,9 puntos por encuentro con Laura Gil, que atrapa más de siete rebotes por partido. En el duelo de la primera vuelta, las vilagarcianas fueron muy superiores, al vencer por 87-64, con un gran partido coral en el que destacaron Cris Loureiro (17 Puntos) o Ezumah (13).
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita