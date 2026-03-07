Un homenaje para intentar frenar la sangría

Tras cinco derrotas consecutivas, el Sigaltec Vilagarcía necesita un triunfo que le permita acabar con la racha negativa y coger aire en la clasificación.

Los vilagarcianos saltarán a la pista del Sara Gómez a las 19.00 horas para enfrentarse al Ineltron Santo Domingo Betanzos, escuadra que, también arrastra una racha negativa de tres derrotas, aunque cuenta con un pequeño colchón de distancia con la zona baja.

El duelo entre ambos equipos estará marcado por el homenaje que el Sigaltec le va a tributar a toda una leyenda del club, Gustavo Andújar, que verá como se retira su camiseta con el dorsal número 5, una celebración que ha motivado la jornada de puertas abiertas.

En lo que respecta al apartado de la competición, los vilagarcianos se medirán a un rival que juega al ritmo de Jorge Abelleira, que aporta 20,3 puntos por encuentro, lo que le convierte en uno de los anotadores de la competición. Frenarlo será uno de los objetivos del equipo de Luis Gabín, aunque no será el único peligro de los coruñeses, que también cuentan con nombres como Dani Martín o Luis Fernando Portilla.

En el duelo de la primera vuelta, el equipo vilagarciano acabó siendo derrotado por un apretado 73-68 en un duelo muy igualado que se acabó resolviendo en el último cuarto y en el que brillaron por el bando local Dani Martín (15 puntos) y Randolph Acevedo (13). Por los vilagarcianos, Pablo Fernández y Óscar Castaño volvieron a liderar al equipo.