Baloncesto / Tercera División
Un homenaje para intentar frenar la sangría
El Sigaltec necesita una victoria que le aleje de la zona baja en el día en el que se rendirá homenaje a una leyenda del club, Gustavo Andújar
Tras cinco derrotas consecutivas, el Sigaltec Vilagarcía necesita un triunfo que le permita acabar con la racha negativa y coger aire en la clasificación.
Los vilagarcianos saltarán a la pista del Sara Gómez a las 19.00 horas para enfrentarse al Ineltron Santo Domingo Betanzos, escuadra que, también arrastra una racha negativa de tres derrotas, aunque cuenta con un pequeño colchón de distancia con la zona baja.
El duelo entre ambos equipos estará marcado por el homenaje que el Sigaltec le va a tributar a toda una leyenda del club, Gustavo Andújar, que verá como se retira su camiseta con el dorsal número 5, una celebración que ha motivado la jornada de puertas abiertas.
En lo que respecta al apartado de la competición, los vilagarcianos se medirán a un rival que juega al ritmo de Jorge Abelleira, que aporta 20,3 puntos por encuentro, lo que le convierte en uno de los anotadores de la competición. Frenarlo será uno de los objetivos del equipo de Luis Gabín, aunque no será el único peligro de los coruñeses, que también cuentan con nombres como Dani Martín o Luis Fernando Portilla.
En el duelo de la primera vuelta, el equipo vilagarciano acabó siendo derrotado por un apretado 73-68 en un duelo muy igualado que se acabó resolviendo en el último cuarto y en el que brillaron por el bando local Dani Martín (15 puntos) y Randolph Acevedo (13). Por los vilagarcianos, Pablo Fernández y Óscar Castaño volvieron a liderar al equipo.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita