Las bajas condicionan la cita vallisoletana del Asmubal

El Inelsa Solar Asmubal vieja de tierras castellano-leonesas para medirse al Valladolid en partido que se juega esta noche a las 20:30 horas en el Polideportivo Rondilla. Choque, sobre el papel, asequible para las meañesas que, séptimas, visitan el feudo del antepenúltimo clasificado. Será el primer encuentro que disputará el Asmubal tras comunicarle al club que non continuará la próxima campaña.

Pero en contra juegan las bajas y lo corto de efectivos con que viaja el equipo verdinegro, más el hecho de que, con la permanencia sellada, las meañesas no se juega más que la honra y, si acaso, el aliciente de pelar en lo que queda de liga por la quinta plaza que detenta la Sar con 24 puntos, tres más que el Inelsa Solar. Así las cosas, se presume que la argentina Sofía Arangio será baja para lo que queda de liga y Raquel Muñiz que, aunque viajará será, duda por su tobillo.

Más pondrán en juego las pucelanas que pelean de lleno por mantener la categoría con su vecino Aula Valladolid como rival directo, al que aventaja en tan sólo dos puntos y que es el equipo que, con 9, ocupa posición de descenso como penúltimo en la tabla.

Para tener chance esta noche, se antoja clave para Juan Costas dar con la manija para la motivación de sus pupilas.

En frente, se topará con un Valladolid, que suele posicionarse en un 6-0 defensivo muy cerrado y que arriba tiene a Silvia Pérez y a la joven Marta Valderrama como principales estiletes en la anotación, y que, a pesar de su posición en la clasificación, cuenta con armas suficientes para dar un susto a cualquier rival.

Además es un equipo que busca con asiduidad la conexión con una pivote muy sólida a la que costará mover cada vez que gane posiciones interiores. El precedente de la primera vuelta es un triunfo meañés en Coirón por 31-27, en un partido que dominaron siempre la verdinegras, pero en el que les costó los suyo cerrar el partido.

Por su parte, en Primera Autonómica, el Rasoeiro visita esta tarde al Chapela a las 18:15 horas. A los grovenses no les queda otra que echar el resto para intentar sorprender a un rival que, en mitad de tabla y terreno de nadie, no se juega nada en esta últimas cinco jornadas. Y a los de Pablo Sixto no les queda otra que poner todo para intentar aferrarse al sueño de la permanencia.

En las dos últimas jornadas, el cuadro meco consiguió tres puntos, que son los únicos ganados en liga, y que aspiran sea un punto de inflexión para el sprint final. Atar corto a Héctor da Cunha y Xoel Fernández, que son sus principales artilleros, se prevé fundamental.

En la categoría de Segunda Autonómica, en el grupo de por el título, el Asmubal anticipaba su jornada a la noche ayer viernes en que recibía las 21 horas al Moaña, mientras que en el grupo de por la permanencia, al Arousa le toca por calendario descansar este fin de semana y volverá a la competición el siguiente, midiéndose para entonces al Reconquista en Vigo.