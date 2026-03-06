El Vilagarcía firma un mes de récord antes del Gallego

El Club Salvamento Vilagarcía cerró un mes de febrero especialmente activo y con resultados que refuerzan su crecimiento competitivo, tanto en categorías de base como en el apartado máster. La entidad vilagarciana encadenó citas autonómicas en A Coruña y un fin de semana para el recuerdo en Caldas de Reis, dejando una imagen de solidez colectiva y un alto nivel en pruebas individuales y de relevos.

El primer gran objetivo llegó con el Campeonato Gallego Infantil disputado en la piscina de Riazor (A Coruña). Con once deportistas en liza, el club firmó una actuación coral que le permitió finalizar como cuarto mejor equipo femenino y quinto en la clasificación general. En el plano individual, Elisa Otero subió al podio al conquistar el bronce en 100 obstáculos. A partir de ahí, los relevos volvieron a ser un sello del equipo: Emily, Elisa, Mara y Myriam lograron el tercer puesto en el 4x50 obstáculos, mientras que Emily, Elisa, Mara y Cristina fueron también terceras en el 4x25 remolque. Además, el grupo rozó el cajón con dos cuartos puestos, en el 4x50 aletas (Emily, Elisa, Myriam y Cristina) y en el 4x50 combinada (Emily, Elisa, Mara y Nuria). La expedición infantil la completaron Mateo, Nico, Cristina, Nuria, Carmen, Candela, Muriel, Myriam, Elisa y Emily.

En paralelo, el club mantuvo su apuesta formativa con la participación en el Festival Alevín, también en A Coruña, esta vez en la piscina del Club del Mar San Amaro. La cita permitió a los más pequeños familiarizarse con sus primeras pruebas en un entorno con público, un paso importante en su aprendizaje competitivo. En esta jornada participaron Nuno, Sara, Mariña, Martiño, Daniela y Cayetana.

El broche del mes se vivió en Caldas de Reis, con dos competiciones consecutivas. El 28 de febrero, en el Campeonato Gallego Máster de Piscina, el Club Salvamento Vilagarcía fue sexto en la general con 207 puntos, con el equipo femenino quinto (139) y el masculino octavo (68). La gran protagonista fue Bárbara Vázquez Nauss (Máster 40–49), que firmó un pleno histórico con cuatro oros (100 obstáculos, 100 socorrista, 100 remolque con aletas y 50 remolque de maniquí). También destacaron Fernando Vicente Dávila (oro, plata y bronce) y Belén Pérez Quintela (doble bronce).

Ya el 1 de marzo, el club certificó el tercer puesto en la Liga Gallega de Clubes de 1ª División, sumando 16 puntos en el global y 654 puntos en la fase final. La cantera júnior volvió a ser decisiva en relevos y el medallero individual estuvo liderado por Yago Vicente Ferreira, Pedro Costa Figueiras y Noemí Espada Radio, junto a otros deportistas que aportaron puestos de finalista y puntos clave.