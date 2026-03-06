Céltiga y Cambados medirán carencias diferentes en el derbi

Con la jornada 23 situada en el jueves de Semana Santa, el calendario de 3ª RFEF da un salto hasta la fecha 24 para presentar en el mediodía dominical (12.00 horas) un derbi en el Salvador Otero entre el Céltiga y el Juventud de Cambados. Una segunda cita del curso entre ambos y que llega en una situación compartida de sequía de victorias aunque desde diferentes estratos clasificatorios.

En el caso de los de Luis Carro, su trayectoria descubre una única alegría plena en lo que va de 2026. En siete partidos disputados en el presente año, solo uno ha supuesto victoria de los de A Illa. Fue ante el Estradense como local. Tres empates e igual número de derrotas completan su nómina de resultados desde el parón navideño.

Una característica común de esos últimos resultados del Céltiga es que en ninguno de ellos ha sido capaz de dejar su portería a cero. Los problemas defensivos de los del Salvador Otero saltaron todavía más a la luz tras el último 3-5 con el que se cerró su último partido en casa ante el Barco. La realidad descubre que en ese periplo de siete partidos, el Céltiga ha encajado la friolera de 15 goles. Una cantidad tan excesiva que ha impedido sacar un beneficio acorde a un rendimiento ofensivo que se fue hasta los 12 goles en ese mismo periodo.

Una de las lecturas más positivas del presente del Céltiga es lo que se refiere a la clasificación. Y es que nadie puede pasar por alto que el equipo de Luis Carro continúa instalado en la sexta posición y a solo dos puntos de la zona de play off. Un lugar por el que pocos se atreverían a apostar a principios de temporada tratándose de un recién ascendido.

En lo que confiere al Juventud de Cambados su racha de jornadas sin ganar es mucho más acuciante. Son once ya los partidos consecutivos que acumulan los de Pénjamo son hacerse con los tres puntos. Sin embargo, la sensación de solidez y mejora solo se constata con un análisis más sesudo. Sin ir más lejos, el empate sin goles del pasado sábado ante el líder. Mismo resultado que el cosechado en la visita al segundo clasificado, un Arosa, que tampoco fue capaz de ganar en A Lomba.

La materia goleadora para los cambadeses sigue siendo su asignatura pendiente. Un solo gol a favor en los últimos seis encuentros descubre la principal carencia de un equipo que sigue resistiéndose a caer a zona de descenso directo gracias a una fortaleza defensiva indudable con solo 18 tantos encajados.

En definitiva, dos estilos diferentes, distintos objetivos pero con la misma rivalidad de siempre.