Judo
Ana Ferro conquista la Copa de la Reina de lucha para el Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai
Murcia acogió la Copa de la Reina, una de las grandes citas del calendario nacional de lucha, con participación de deportistas de alto nivel de toda España. La gran protagonista fue Ana Ferro, del Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai, que se proclamó campeona tras completar un torneo impecable.
Desde los primeros combates mostró solidez técnica y determinación, imponiéndose a sus rivales con autoridad en cada ronda hasta alzarse con el título. Ferro compitió integrada en la selección gallega, aportando de forma decisiva al buen papel del combinado autonómico.
El triunfo confirma el excelente momento del club, que ya prepara su próximo reto en Madrid, donde el próximo fin de semana disputará el Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas. Otro reto de primer orden para el club arousano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos