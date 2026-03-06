Ana Ferro conquista la Copa de la Reina de lucha para el Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai

Murcia acogió la Copa de la Reina, una de las grandes citas del calendario nacional de lucha, con participación de deportistas de alto nivel de toda España. La gran protagonista fue Ana Ferro, del Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai, que se proclamó campeona tras completar un torneo impecable.

Desde los primeros combates mostró solidez técnica y determinación, imponiéndose a sus rivales con autoridad en cada ronda hasta alzarse con el título. Ferro compitió integrada en la selección gallega, aportando de forma decisiva al buen papel del combinado autonómico.

El triunfo confirma el excelente momento del club, que ya prepara su próximo reto en Madrid, donde el próximo fin de semana disputará el Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas. Otro reto de primer orden para el club arousano.