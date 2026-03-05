Judo / Categoría Júnior
Leyre Villamediana logra un meritorio séptimo puesto en la Móstoles Junior European Cup de judo
La judoca Leyre Villamediana, tras su paso por el campeonato europeo, volverá a competir en Portugal y se concentrará en un prestigioso stage con más de 700 judocas inscritos
Leyre Villamediana regresó de Madrid con un destacado séptimo puesto en la Móstoles Junior European Cup, una de las citas más relevantes del judo júnior continental. La vilagarciana del Judo Club Pontevedra compitió en un torneo del circuito oficial de la Federación Europea y la Federación Internacional, celebrado entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. El campeonato, de carácter clasificatorio, reunió a cerca de 500 deportistas de 23 países, con presencia de algunas de las jóvenes promesas más potentes de Europa.
Villamediana tomó parte en la exigente categoría de -63 kilos, con 50 competidoras. Debutó con victoria ante la portuguesa Leonor Costa, pero cayó después frente a la francesa Manon Agati-Alouache, lo que la llevó a la repesca. Ahí, la arousana reaccionó con carácter y enlazó dos triunfos consecutivos ante rivales francesas para mantener intactas sus opciones.
En la pelea por avanzar hacia la medalla de bronce, Leyre cedió ante la actual campeona de España de la categoría, María del Rocío Arcones, cerrando su participación con un meritorio séptimo puesto en una prueba de altísimo nivel.
La deportista apenas tendrá descanso: el 7 y 8 de marzo volverá a competir en la Copa de Europa Júnior de Portimão (Portugal), convocada por la Federación Gallega y como cabeza de serie en su peso. Después, del 9 al 14, se concentrará en Nymburk (República Checa) para el EJU OTC Training Camp, un prestigioso stage con más de 700 judocas inscritos.
