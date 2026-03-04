El Sigaltec CLB retirará la camiseta número 5 de Gustavo Andújar, «Gus»

El Sigaltec CLB vivirá este sábado una jornada especial con motivo del partido de Tercera FEB que disputará ante el Betanzos (19.00 horas, pabellón Sara Gómez). Coincidiendo con el descanso del encuentro, el club celebrará el acto de retirada del dorsal número 5 como homenaje a Gustavo Andújar Negro, «Gus», uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de la entidad y una figura muy querida en Vilagarcía, tanto dentro como fuera de las canchas.

Con el objetivo de que la afición y la ciudadanía puedan sumarse a este reconocimiento, el Sigaltec CLB ha declarado el encuentro como jornada de puertas abiertas, por lo que la entrada será gratuita. Además, se trata de un acto especialmente simbólico para el club: es el primer número que se retira en la historia de la entidad, un gesto reservado a trayectorias excepcionales y que pretende dejar un legado permanente en el pabellón.

Gustavo Andújar formó parte de la disciplina del club desde categorías base y debutó con el primer equipo en 1996, defendiendo los colores del entonces Inelga hasta 2009, etapa en la que ejerció como capitán durante muchas temporadas y se convirtió en un referente para varias generaciones de aficionados por su liderazgo, compromiso y ejemplo. Su trayectoria está ligada a la etapa dorada del baloncesto vilagarciano, con títulos de Liga EBA y la disputa de varios play off de ascenso a LEB Plata, contribuyendo de forma decisiva a consolidar al equipo como uno de los nombres propios de la categoría a nivel nacional.

Más allá de los logros deportivos, el club subraya el papel de «Gus» como símbolo de fidelidad a unos colores y como referente en valores: trabajo, constancia, compañerismo y respeto. Su figura representa, además, el vínculo entre la cantera y el primer equipo, un camino que el Sigaltec CLB ha defendido históricamente como seña de identidad.

Ya retirado y en un momento en el que el club adolecía de jugadores, «Gus» dio el paso de regresar a la entidad con 42 años. Lo hizo en 2021, con el equipo en Primera Autonómica, para echar una mano y ayudar a devolver al Sigaltec CLB a la categoría en la que él más temporadas compitió: la actual Tercera FEB. Ese objetivo se culminó tras un histórico ascenso en Valladolid, que sirvió como cierre a una temporada pasada de ensueño.

Noticias relacionadas

Por todo ello, y como reconocimiento a una trayectoria intachable como capitán, como jugador y como persona, el Sigaltec CLB retira su camiseta número 5 como símbolo de gratitud y homenaje a su aportación al baloncesto de Vilagarcía.