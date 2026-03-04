El Rasu estrena su casillero, pero la salvación se aleja tras el empate ante el Xiria B y la derrota inicial

El Paraíso do Marisco Rasoeiro tuvo un doble compromiso. Primero acabó derrotando al cuadro vigués por 28-26, para luego ceder un punto doloroso ante un rival directo por la permanencia como era el Xiria B (29-29).

Ante los de Carballo, partido igualado en el que los de Pablo Sixto, a lo sumo lograron abrir rentas máximas de 3 goles. Tras el 15-15 al descanso, la segunda mitad parecía pintar más grovense, volviendo a lograr esa ventajas de tres, pero con 27-25 un 0-3 les devolvía la moneda y, a falta de 54 segundos, un gol de Pombo les llevaba al límite (28-29). Fue en la última posesión cuando el lateral izquierdo, Mateo Gómez, a pase del extremo Aarón -inconmensurable en la anotación con 11 goles- lanzó para poner el empate final.

El balance, tres puntos con los que el Rasu estrena su casillero después de 16 partidos, lo que les permite dejar el farolillo rojo pero que, a estas alturas, pinta exiguo para soñar. El límite de la salvación lo marca el Xiria, con ocho puntos, cinco por encima del Rasu, si bien solo quedan cinco jornadas para la remontada.

En Segunda Autonómica, la nota positiva fue la segunda victoria consecutiva del Arousa ante el Lavadores B en Carril por un rotundo 33-22 que les lleva a la segunda plaza con 8 puntos y a 2 del líder Lucense. Una posición con premio añadido, por cuanto el campeón de grupo podrá disputar una eliminatoria con el grupo del por el título para dirimir el entrar en la final-4 por la segunda plaza de ascenso.

Por su parte, en el grupo del título, derrota del Asmubal en Vigo ante el Lavadores B por 30-26.