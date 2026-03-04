Fútbol
El presidente de la Federación Gallega de Fútbol anima al equipo Genuine en la competición de inclusión
Pablo Prieto, máximo representante del fútbol gallego, respaldó al equipo Genuine del Vilagarcía SD, que participará en una liga autonómica como único representante comarcal, impulsando la normalización competitiva
Vilagarcía
Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, visitó ayer el entrenamiento del equipo Genuine creado por el Vilagarcía Sociedad Deportiva para participar en la competición «A Nosa Champions Fútbol» que apuesta por la accesibilidad y la inclusión.
El máximo representante del fútbol gallego animó a los componentes del equipo y a sus entrenadores para su futura participación en una liga autonómica y como único representante comarcal en la misma.
Esta iniciativa surge de la propia Liga Profesional de Fútbol y va dirigida a la normalización competitiva entre personas con discapacidad.
