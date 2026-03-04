Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Fútbol

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol anima al equipo Genuine en la competición de inclusión

Pablo Prieto, máximo representante del fútbol gallego, respaldó al equipo Genuine del Vilagarcía SD, que participará en una liga autonómica como único representante comarcal, impulsando la normalización competitiva

Pablo Prieto con los componentes del equipo Genuine del Vilagarcía en el campo de Berdón.

Pablo Prieto con los componentes del equipo Genuine del Vilagarcía en el campo de Berdón. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, visitó ayer el entrenamiento del equipo Genuine creado por el Vilagarcía Sociedad Deportiva para participar en la competición «A Nosa Champions Fútbol» que apuesta por la accesibilidad y la inclusión.

El máximo representante del fútbol gallego animó a los componentes del equipo y a sus entrenadores para su futura participación en una liga autonómica y como único representante comarcal en la misma.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa surge de la propia Liga Profesional de Fútbol y va dirigida a la normalización competitiva entre personas con discapacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents