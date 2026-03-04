El presidente de la Federación Gallega de Fútbol anima al equipo Genuine en la competición de inclusión

Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, visitó ayer el entrenamiento del equipo Genuine creado por el Vilagarcía Sociedad Deportiva para participar en la competición «A Nosa Champions Fútbol» que apuesta por la accesibilidad y la inclusión.

El máximo representante del fútbol gallego animó a los componentes del equipo y a sus entrenadores para su futura participación en una liga autonómica y como único representante comarcal en la misma.

Esta iniciativa surge de la propia Liga Profesional de Fútbol y va dirigida a la normalización competitiva entre personas con discapacidad.