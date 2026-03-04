Ana Abuín conquista el oro en el Campeonato de España de lanzamientos largos con 22,21 metros

La atleta ribadumiense afincada en Vilagarcía, Ana Abuín, volvió a demostrar su excelente nivel competitivo en el Campeonato de España de lanzamientos largos celebrado en Durango, donde compitió en la categoría de mayores de 65 años. La deportista logró la medalla de oro en la modalidad de martillo, imponiéndose con un lanzamiento de 22,21 metros utilizando el martillo de 3 kilos. Una marca notable, aunque todavía por debajo de su mejor registro personal, que supera los 25 metros.

Pese al éxito, las sensaciones de Abuín fueron agridulces. La atleta reconoce que las inclemencias meteorológicas de los últimos meses condicionaron su preparación. «Pude entrenar menos de lo que me gustaría», explica, recordando que los lanzamientos largos se realizan al aire libre, lo que dificulta la continuidad del trabajo cuando el tiempo no acompaña.

Compitiendo por el Club Samertolomeu de Moaña, Abuín señala además las limitaciones reglamentarias que marcan este tipo de campeonatos. «Solo pude participar en dos disciplinas porque es lo que marca la Federación Española», indica. A ello se suma la creciente exigencia en las marcas mínimas para poder acceder a la competición. «Cada vez parece más complicado participar en estos campeonatos porque las exigencias son muy altas en cuanto a marcas. Lo que es incomprensible es que tengamos una licencia tan alta y que nos cueste tanto poder competir», lamenta.

Pese a estas dificultades, Ana Abuín vuelve de Durango con la satisfacción de haberse proclamado, una vez más, campeona de España en lanzamiento de martillo, confirmando su condición de referente nacional en su categoría.