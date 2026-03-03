El Ribadumia se aferra a la primera plaza con victoria ante el Arcade

A falta de diez jornadas para la conclusión de la temporada en Primera Autonómica, el Ribadumia sostiene a base de victorias el liderato con un solo punto de renta sobre el Marín.

Los de A Senra superaron (1-0) al Arcade tras un partido muy trabado y gracias a un tanto de Manu Otero que llegó en el minuto 84. El Marín se impuso precisamente a un Unión Dena (4-1) que sigue como colista. Y eso que los meañeses se adelantaron con gol de Raúl Vilar.

El Cordeiro, cuarto clasificado, no pudo recortar diferencias al Unión Asados, tercero, tras el empate sin goles entre ambos en Rianxo. Sexto es un San Martín que se impuso a domicilio al Sport Team A Estrada (1-2). Víctor Piñeiro y Hugo Abalo hicieron los goles rojillos.

El Amanecer dio un paso vital hacia la permanencia al superar al Cuntis (4-3) con goles de Dani Caneda (2), Iván Dadín y Álex Ochoa.