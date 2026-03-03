Fútbol
El Ribadumia se aferra a la primera plaza con victoria ante el Arcade
Mantiene su punto de ventaja sobre el Marín
A falta de diez jornadas para la conclusión de la temporada en Primera Autonómica, el Ribadumia sostiene a base de victorias el liderato con un solo punto de renta sobre el Marín.
Los de A Senra superaron (1-0) al Arcade tras un partido muy trabado y gracias a un tanto de Manu Otero que llegó en el minuto 84. El Marín se impuso precisamente a un Unión Dena (4-1) que sigue como colista. Y eso que los meañeses se adelantaron con gol de Raúl Vilar.
El Cordeiro, cuarto clasificado, no pudo recortar diferencias al Unión Asados, tercero, tras el empate sin goles entre ambos en Rianxo. Sexto es un San Martín que se impuso a domicilio al Sport Team A Estrada (1-2). Víctor Piñeiro y Hugo Abalo hicieron los goles rojillos.
El Amanecer dio un paso vital hacia la permanencia al superar al Cuntis (4-3) con goles de Dani Caneda (2), Iván Dadín y Álex Ochoa.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros