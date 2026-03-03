El Leganés ejerce de líder sin piedad al paso por Meaño (27-43)

El Inelsa Solar cayó con estrépito ante el líder Leganés. A las ya consabidas bajas, se sumó a última hora la de Raquel Muñiz, la primera línea juvenil, por un esguince de tobillo en la sesión de entrenamiento de la noche del viernes.

Las de Juan Costas mantuvieron el pulso solo en el primer cuarto de hora, pese a que el líder jugaba con una marcha mas de en su ataque, mientras las verdinegras resistían encomendadas al brazo de Laura Miniño. La doble exclusión casi consecutiva de Sabela Miniño a los 6 minutos anunciaba un lastre aún mayor para las verdinegras. Así al 7-8 le sucedió un parcial adverso de 2-8, que llevaba el electrónico a un 9-18. Las pérdidas de balón ante el activo 6-0 visitante que se jugaba el liderado, y las paradas de su portera Alejandra, servían una y otra vez contragolpes y ataques en primera oleada en esa fase y que acababa por dejar el marcador en un 10-19 al descanso.

La segunda parte sobró. Sin norte en el ataque y sin aliciente en defensa, por una vez el 6-0 verdinegro, otrora sólido en liga, esta vez se mostró inoperante para frenar la penetraciones de las jugadores madrileñas. Consciente, de que el partido no iba dar más de sí, Juan Costas aprovechó para repartir minutos. En medio, la rigurosa tercera exclusión de los colegiados dio la puntilla a Sabela Miniño en un partido de guante blanco.

Así las cosas, esa segunda mitad resultó correcalles donde pesaba la mayor calidad de las madrileñas, Mientras, por parte meañesa, sobre la cancha, casi todo ese partido dos o tres jugadoras del equipo que la pasada temporada le había convertido en campeón de liga. Pero en esta, ya desde el principio, se anunciaba que el objetivo era dar la alternativa a jugadoras jóvenes de la cantera y aguantar la categoría.

Pese a caer en esta jornada, y con la derrota también del Aula Valladolid, se confirmaba que, ahora sí, matemáticamente y a falta aún de seis jornadas, el Asmubal Inelsa Solar se asegura la permanencia y seguirá siendo equipo de Plata el próximo curso.

Juan Costas valoraba lo acaecido: «con las bajas en un plantel ya de por sí corto, no podíamos dar para más». Haciendo balance, el técnico reconocía que «hemos sellado la permanencia, que era el objetivo, y ahora al equipo le tocará afrontar otros retos».