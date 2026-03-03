Os Ingleses se proclama campeón de la fase regular tras un duelo para el recuerdo

Os Ingleses se proclamó campeón de la fase regular de la Liga Gallega Sénior con una victoria de las que hacen afición. En Fontecarmoa, y ante un CRAT de A Coruña que apretó hasta el último suspiro, el conjunto vilagarciano se impuso por 32-30 en un duelo eléctrico que cerraba la última jornada y que confirmó una temporada impecable: primer puesto y pleno de triunfos en casa.

El arranque, sin embargo, no fue el esperado. El CRAT salió mandón, instalándose en campo contrario y obligando al Os Ingleses a defender con orden. La respuesta llegó a base de carácter y pegada. Javier Amor abrió el camino con dos ensayos en los primeros compases, ambos transformados por Eire Fernández, que comenzó a marcar territorio también desde el pie. El intercambio de golpes mantuvo el pulso abierto, con los coruñeses castigando cada concesión y los locales buscando ritmo a través de fases cortas y continuidad.

Con el partido encadenando alternativas, apareció Javi Torres para sostener la esperanza con un ensayo que devolvió al Os Ingleses el control del partido cuando el marcador amenazaba con torcerse. La igualdad se mantuvo hasta convertir el tramo final en un examen de nervios: cada golpe de castigo, cada pérdida y cada decisión en ataque eran determinantes.

Y el desenlace fue de película. Con el reloj ya en el minuto 80, Adrián «Gambita» Fernández encontró el resquicio en la defensa visitante, rompió la línea y posó el oval para empatar. Eire Fernández, infalible, convirtió la transformación que selló el 32-30 definitivo y desató la celebración en una numerosa afición local.

«Esta victoria es importantísima. Ser campeones de la fase regular muestra el trabajo de toda la temporada», explicó «Gambita», poniendo el foco en el vestuario: «Hemos tenido minutos para los más jóvenes combinados con los veteranos. Es el cierre perfecto para esta fase». El técnico David Lema subrayó dónde se decidió el choque: «En partidos tan igualados marcan la diferencia los detalles: golpes de castigo que nos pueden meter y que nos cuestan puntos, o saber jugar los momentos de tensión sin cometer errores en ataque. Este año estamos siendo muy sólidos a palos y hoy volvió a ser clave».

Con el liderato asegurado, Os Ingleses ya mira a las semifinales, a doble partido, ante el Vigo Rugby Club. La ida será el 15 de marzo en Vigo; la vuelta se resolverá en Fontecarmoa. El triunfo prolonga el idilio con su afición y refuerza la confianza para el tramo decisivo del curso ya.