El Arosa resurge con su primera victoria a domicilio ante el Pontevedra (1-3)

El Arosa estrenó su casillero de triunfos a domicilio con una victoria de mucho peso ante el Pontevedra, un derbi que llegó en el momento justo para cortar una racha de cinco jornadas sin ganar y para devolver a los vilagarcianos a la zona media. El equipo de David López «Perú» pegó primero, resistió y golpeó con eficacia en los instantes clave de cada parte.

El guion quedó marcado desde el inicio. Apenas se habían disputado dos minutos cuando Xavi Durán, con una acción individual por la izquierda, condujo, dejó atrás a un defensor y soltó un zurdazo a la escuadra para firmar el 0-1. Pero el golpe, lejos de desarmar al Pontevedra, tuvo efecto rebote. El Arosa bajó un punto la concentración y la intensidad, y el conjunto granate dio un paso al frente para adueñarse del balón y del ritmo.

El empate llegó en una jugada a balón parado que los visitantes defendieron mal. Un córner permitió a Fabián nivelar el duelo devolviendo al Pontevedra a un partido que se le había puesto cuesta arriba demasiado pronto. El 1-1, sin embargo, reactivó a un Arosa que volvió a encontrar profundidad y llegadas. Tuvo tres ocasiones claras para irse de nuevo por delante: Yeray se plantó en un mano a mano, y poco después Marco Antonio e Ivo Falcón dispusieron de remates francos sin premio.

La victoria devuelve al Arosa a la zona más tranquila. / Rafa Vázquez

La insistencia arlequinada sí tuvo recompensa en la última acción del primer tiempo. Goitia filtró un pase excelente y, esta vez, Ivo Falcón no perdonó: resolvió con una vaselina perfecta para un gol que fue un alivio para un Arosa que ya había merecido más.

Tras el descanso, el Pontevedra volvió a salir mejor. Empujó con decisión y obligó a Adrián Fuentes a sostener a los suyos con dos intervenciones de mérito para evitar el empate. El Arosa, con la tensión lógica de la necesidad, trató de ordenar líneas y buscar salidas rápidas sin exponerse.

La sentencia llegó ya en la recta final, en una contra conducida por Marco. El atacante ganó metros, puso un centro raso desde la izquierda y el balón acabó desviado a su propia portería por Adrián para el 1-3. Ahí se cerró el derbi: victoria balsámica del Arosa, que encontró por fin el premio lejos de casa.

Ficha del partido:

Pontevedra: Gael, Joel Duarte, Adrián, Fabián (Raúl Vázquez, min. 84), Nicolas Cao (Diego Chamadoira, min. 46), Gerard, Manu Campos, Nicolás Oliveira (Fabio, min. 75), Raúl González (Ángel, min. 59), Jorge Grajales y Nicolás Alonso (Mauro, min. 59).

Arosa: Adrián Fuentes, Lesta, Roi, Juan Diego, Pablo Míguez, Iago Soto (Pablo Martínez, min. 59), Goitia, Ivo Falcón (Yeray Núñez, min. 90), Yeray (David Piñeiro, min. 90), Xavi (Yago Domínguez, min. 72) y Marco Antonio (Rodri, min. 90).

Goles: 0-1 Xavi (min. 2); 1-1 Fabián, (min. 29); 1-2 Ivo Falcón (min. 44); 1-3 Adrián, en p.p. (min. 86).