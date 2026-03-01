Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villalonga y Umia se citan en San Pedro en un derbi de necesidades

Celestes y rojillos se verán las caras por segunda vez esta temporada.

Celestes y rojillos se verán las caras por segunda vez esta temporada. / Iñaki Abella

Diego Doval

Arousa

San Pedro acoge esta tarde (17.00 horas) el derbi entre el Villalonga y el Umia. Duelo en el que los dos equipos necesitan puntos para no alejarse todavía más de sus objetivos.

Los celestes, que solo han ganado dos de sus últimos nueve encuentros, reciben a un colista renacido después de ganar la pasada jornada al Porriño.

En Primera Autonómica, el Ribadumia tendrá que defender el punto de renta que le da el liderato ante el Arcade en A Senra (17.00 horas). El Unión Dena visita al Marín, segundo clasificado, y el Cordeiro, cuarto, visita al Unión Asados, tercero. El San Martín viaja hasta A Estrada y el Amanecer recibe al Cuntis (17.30 horas).

