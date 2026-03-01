Villalonga y Umia se citan en San Pedro en un derbi de necesidades

San Pedro acoge esta tarde (17.00 horas) el derbi entre el Villalonga y el Umia. Duelo en el que los dos equipos necesitan puntos para no alejarse todavía más de sus objetivos.

Los celestes, que solo han ganado dos de sus últimos nueve encuentros, reciben a un colista renacido después de ganar la pasada jornada al Porriño.

Noticias relacionadas

En Primera Autonómica, el Ribadumia tendrá que defender el punto de renta que le da el liderato ante el Arcade en A Senra (17.00 horas). El Unión Dena visita al Marín, segundo clasificado, y el Cordeiro, cuarto, visita al Unión Asados, tercero. El San Martín viaja hasta A Estrada y el Amanecer recibe al Cuntis (17.30 horas).