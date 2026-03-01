Un fatídico segundo cuarto condena al Sigaltec en Lugo (102-85)

El Sigaltec no pudo evitar su quinta derrota consecutiva, Fue en el Pazo Provincial de Lugo y allí el Estudiantes, uno de los equipos con los que se pelea por salvar la categoría, fue superior prácticamente en todo y hurgó en la herida del mal día del equipo vilagarciano, especialmente en lo que respecta al acierto y a la defensa.

Los primeros minutos respondieron a la intensidad plena por ambas partes. Equipos muy jóvenes que se sentían cómodos en posesiones cortas y muchos lanzamientos. A ello, los de Luis Gabín mostraban un tono físico que impedía a los lucenses sacar ventajas en posiciones determinadas. Uno de los protagonistas en el buen inicio del Sigaltec fue Jorge Rodríguez. Incluso una canasta suya dio la primera y única ventaja del partido (20-21) a los suyos.

El desenlace se anticipó tras un segundo cuarto en el que la defensa vilagarciana brilló por su ausencia. Un hecho que, unido al desacierto en los tiros, derivó en un parcial de 34-18 que decantó el duelo a favor de los lucenses de manera casi irreversible. Bien es cierto que el Estudiantes anotó prácticamente todo lo que le pasaba por sus manos, sin importar la distancia ni la oposición. Las canastas en transición, a partir de su dominio del rebote en su tablero, desbordaban una y otra vez a un Sigaltec que se veía incapaz de parar el ritmo de su rival.

A falta de seis jornadas, el Sigaltec tiene ahora finales por delante. / Iñaki Abella

La desventaja llegó a superar la veintena de puntos en el transcurso de ese segundo cuarto. Muchos de los lanzamientos efectuados por el Estudiantes eran de alto porcentaje mientras que cada canasta de los vilagarcianos costaba gotas extra de sudor. Los 59 puntos anotados al descanso convertían en pírricos los 41 que tenía en su casillero el Sigaltec, pese a ser una anotación más que notable.

Si ya de por sí, el equipo vilagarciano necesita del triple para poder fluir en ataque, lo amplio de la diferencia otorgaba aún más importancia a la línea de tres puntos. Sin embargo, en Lugo la puntería solo parecía jugar a favor de los locales. Pese a ello, Luis Gabín intentó recuperar opciones con cambios defensivos, pero Estudiantes veía el aro como una piscina y, además, penalizaba cualquier tipo de concesión.

La desventaja llegó a una máxima de 29 puntos (82-53) y fue cuando el Sigaltec entró en sus mejores momentos de partido. Un parcial de 2-19 llevó al partido a una fase más esperanzadora (84-72) con más de 7 minutos por jugarse hasta el final. El Estudiantes tuvo que recurrir a un tiempo muerto para darse cuenta que el partido no estaba decidido, y con Íker Sama como estilete, volvió a tomar las riendas (89-72). De ahí y hasta el final, el juego fue un intercambio de canastas con todo ya decidido.

Con seis jornadas por disputarse, el Sigaltec es ahora penúltimo en la tabla con seis victorias si bien está a una sola de distancia de la zona de permanencia. Un objetivo todavía al alcance.

Ficha del partido:

ESTUDIANTES LUGO (102): Sama (20), Hermida (12), Sytar (6), Fernández (17), Darriba (23) –quinteto inicial– Ramos (16), Argenti (-), Villadóniga (5) y Palomares (3).

SIGALTEC CLB (85): Mateo Bello (3), Óscar Castaño (16), Pablo Fernández (12), Miguel Gil (15), Adrián Kovac (8) –quinteto inicial– Jorge Rodríguez (20), Borja López (2), Pedro Sabugueiro (3), Dani Rey (-) y Aarón Monteagudo (6).

PARCIALES POR CUARTOS: 25-23;34-18 (59-41); 23-21 (82-62);20-23 (102-85).