El Cambados tutea al Compostela y suma un punto con plusvalía

Burgáns vivió una de esas tardes que explican por qué el Cambados está creciendo a pasos firmes. El conjunto de Pénjamo frenó al Compostela en un duelo de máxima exigencia y dejó mejores sensaciones que el líder, que mantiene la primera plaza pero ve reducido su colchón a tres puntos.

Antes del pitido inicial, el presidente cambadés, Eladio Oubiña, recibió a antiguos futbolistas del club, en una ceremonia acompañada por el alcalde Samuel Lago y la concejala de Deportes Noelia Gómez, recordando la última visita de los compostelanos a Burgáns décadas atrás. En lo futbolístico, el Compostela arrancó mandando. Un envío profundo encontró a Armental, pero Alberto Lago se interpuso y evitó la primera situación comprometida. Los visitantes fueron asentándose a través de la posesión y una jugada ensayada tras una falta en la frontal obligó a David Conde a intervenir por primera vez.

La primera acción clara local llegó tras un robo y salida rápida por la derecha. Zalo ganó metros, combinó con André y el centro del atacante a área pequeña no encontró rematador por muy poco. El Compostela también dispuso de su oportunidad más nítida del primer tiempo con un disparo de Armental que terminó en manos de Conde. Pero el tramo final previo al descanso fue cada vez más del Cambados, que empezó a recuperar arriba y a instalarse cerca de la portería de Álex Cobo. Primero, el guardameta visitante desactivó una falta lateral. Después, volvió a ser decisivo en un contragolpe: Diego Iglesias robó en la frontal, la acción se apoyó en Alberto Lago y el remate a bocajarro exigió una parada de enorme reflejo. En el rechace, la defensa compostelana impidió el segundo intento. La última de la primera parte fue un remate de Diego Iglesias que se marchó fuera por centímetros.

La racha sin ganar de los cambadeses se amplía, pero el punto tiene un gran valor. / Noe Parga

La segunda mitad dejó además una presencia llamativa en el estadio: el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, siguió el choque desde Burgáns. Sobre el césped, el Compos trató de recuperar su dominio, pero ya no encontraba la misma fluidez. El Cambados ajustó líneas, negó espacios interiores y, a diferencia de la fase inicial, alcanzó más continuidad con balón.

Con más cambios, los visitantes insistieron: Cañi probó suerte a balón parado desde la frontal, sin complicaciones para Conde. El líder empujó de nuevo durante varios minutos, aunque sin ocasiones claras, y el Cambados respondió con acciones de estrategia y transiciones. Diego Iglesias rozó el gol en una falta.

En el tramo final, el partido se abrió lo justo. Los locales pisaron el área con frecuencia, aunque el Compostela defendió con oficio para frenar cualquier desborde. En una acción embarullada tras un córner, los visitantes buscaron un remate raso, pero Conde reaccionó con rapidez para blocar. El marcador no se movió, pero Burgáns despidió a los suyos con buen sabor de boca.

Ficha del partido:

0 - 0

JUVENTUD DE CAMBADOS: Conde; Rodri, Fran (Álex Fer, min. 77), Brais Parada, Anxo (Seydou, min.90), Zalo (Dieguito, min.75), Tiko, Tava, Alberto Lago, André, Diego Iglesias.

Noticias relacionadas

COMPOSTELA: Cobo; Jorge, Unai, Crespo, Armental (Charly, min.64), Maceira (Samu, min.46), Parapar (Lucas, min.81), Antón Guisande, David Rosón (Cañizares, min.64), Diego Uzal, Riki Mangana (Aarón, min.46).