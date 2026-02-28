El Mariscos Antón Cortegada busca ante el ADBA Avilés su tercera victoria consecutiva en el Sara Gómez

El Mariscos Antón Cortegada tiene en el pabellón Sara Gómez (19.30 horas) la posibilidad de reafirmar su tendencia al alza en juego y clasificación. Tras dos victorias consecutivas el pasado fin de semana, el equipo de Manu Santos vuelve a citarse ante los suyos para recibir al ADBA Avilés.

Con dos victorias de diferencia en favor de las de Manu Santos, una de ellas la conseguida en cancha avilesina, el técnico de las vilagarcianas tiene claro que «vamos a tener enfrente un rival que pelea por estar en las cuatro primeras plazas y que sabe de la importancia del partido. En la primera vuelta tuvimos que hacer muy bien las cosas para ganarles porque es un equipo muy competitivo. Fuimos capaces de parar sus principales amenazas».

Destaca Santos la solidez del quinteto titular del ADBA: «Tienen los roles bien definidos y una manera de jugar muy bien adquirida. Además, vienen de ganar y con confianza por lo que aún nos van a exigir un poco más».

Con la posibilidad de encadenar una tercera victoria consecutiva en el Sara Gómez, el Mariscos Antón Cortegada es consciente de que los partidos como local ante equipos situados por debajo en la clasificación son clave para consolidar su buen momento. «Tenemos que ser capaces de leer nuestras ventajas e imponer nuestro ritmo», señala un Manu Santos que también hace referencia a la solidez defensiva para imponerse a las asturianas.

Con toda la plantilla a disposición, lograr la decimocuarta victoria de la temporada significaría un importante impulso de cara a la pelea por las cuatro primeras plazas. Cabe señalar que quedan menos de dos meses para cerrar la liga regular y el Mariscos Antón Cortegada está marcando una clara tendencia en positivo.