El Mariscos Antón Cortegada aplica la ley del rodillo al Avilés (88-54)

El Mariscos Antón Cortegada se exhibió durante 20 minutos para conseguir una victoria cómoda ante el ADBA Sanfer Avilés. Y es que la primera parte que protagonizaron las jugadoras de Manu Santos es de las que no se veía hace mucho tiempo. Fue todo un ejercicio de intensidad, de concentración y de fortaleza que terminó sacando de la cancha a un rival que se veía incapaz de frenar tal vendaval de juego.

El 57-27 que se registró al término del segundo cuarto no refleja del todo el buen trabajo realizado. Desde la presión sobre el balón en defensa, pasando por unas líneas de paso agresivas y un control del rebote absoluto, fue fraguando el equipo vilagarciano su triunfo. El altísimo ritmo impuesto no estuvo exento de buenas selecciones de lanzamiento y, como consecuencia, los porcentajes tuvieron un brillo especial. Cabe recordar que anotar 57 puntos en una primera parte es un logro espectacular y, además, ante un rival que está en la zona media-alta de la clasificación.

Cristina Loureiro desde el perímetro, y Ezumah imparable bajo tableros, fueron marcando el camino a seguir en materia ofensiva. Por si fuera poco, las rotaciones mantenían la energía inicial para desesperación de un Avilés que no sabía cómo encontrar un camino para cambiar la dinámica.

Con los 30 puntos de ventaja, pero sobre todo con la sensación de haber generado impotencia en su rival, arrancó una segunda parte que ya no tuvo historia. Las avilesinas se refugiaron en una zona que logró el objetivo de reducir el número de posesiones en su rival y llevar el partido a un ritmo más sostenible para sus intereses cuando recuperar opciones de victoria ya era una quimera. Con menor tránsito de puntos, el juego se convirtió en un discurrir hacia el bocinazo final para rubricar la victoria número 14 de las vilagarcianas y, de paso, afianzarse un poco más en la zona noble.

A destacar los 5 triples anotados por Cris Loureiro y los 4 de Damaris Rodríguez, además de los 12 rebotes de una Gara Jorge que aportó su intensidad habitual al servicio de un equipo que ya eleva a cuatro su racha de victorias actual y que, sobre todo, muestra trazas evidentes de crecimiento.

Ficha del partido:

88-54

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (18), Cris Loureiro (23), Blanca Manivesa (7), Lucía Carabán (2), Gara Jorge (13) –quinteto inicial– Ellen Iversen (5), Marta Sanmartín (2), Adriana Martínez (-), María Angulo (4), Damaris Rodríguez (14) y Teresa Cabello (-).

ADBA SANFER AVILÉS: Emilie Larsen (13), Lorena Lorenzo (5), Sara Fraile (2), Taylor Janssen (5), Cristina Ugochuckwu (14) –quinteto inicial– Carlota García (2), Helena Prats (6), Esther Sevilla (7), Carmen Martínez (-) y Gabriela Fuentes (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 22-12; 35-15 (57-27); 14-15 (71-42); 17-12 (88-54).