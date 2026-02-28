El Juventud de Cambados y el Compostela se enfrentan en Burgáns con urgencias contrapuestas

El Juventud de Cambados y el Compostela se citan por segunda vez esta temporada en Burgáns (17.00 horas) tras la suspensión obligada del pasado 18 de febrero a consecuencia del anegamiento del césped. Transcurrido ese tiempo, la urgencia para ambos es todavía mayor pese a que manejen objetivos contrapuestos.

En el caso de los cambadeses ya son diez las jornadas consecutivas sin ganar. Los empates han logrado al menos mantener a los de Pénjamo fuera de las posiciones de descenso directo, pero la necesidad de victorias empieza a ser acuciante para aliviar la agonía en cuanto a resultados.

Con todo ello, la mayor dificultad estriba en la oposición de todo un líder de la categoría. Una realidad a la que hay que sumar su necesidad de dejar atrás la racha de marcadores que le han hecho perder una sustancial renta sobre el Arosa, su más inmediato perseguidor. La evidencia dice que los de Secho solo han ganado uno de sus cuatro últimos encuentros, un ritmo de puntuación impropio para un primer clasificado.

Los amarillos siguen fuera de zona de descenso. / Iñaki Abella

Rubén Cornes «Pénjamo», que tiene las bajas de Nico y Noel, no pasa por alto que «necesitamos ganar ya, independientemente del rival. Es cierto que la visita del Compostela es un partido especial, pero no podemos pensar en otra cosa que no sea en los puntos».

Para conseguir esa necesaria victoria, el técnico de los cambadeses tiene claro que «tenemos que seguir en la misma línea de lo que mostramos en Boiro. Allí dimos un paso adelante en las situaciones ofensivas sin olvidar nunca la solidez defensiva».