El Inelsa busca sellar en casa la salvación ante el líder Leganés

El Inelsa Solar recibe esta tarde (17.30 horas) al líder, un Leganés que no puede ceder un ápice en la apretada zona alta, con los cuatro primeros (junto con Cañiza, Getasur y Rocasa) en solo un margen de dos puntos.

Partido realmente muy complicado por cuanto enfrente las verdinegras se toparán con un Leganés muy sólido, amparado un 6-0 muy férreo atrás y que arriba es el equipo que más goles realiza con 32 dianas por partido. Una anotación que se reparte mucho entre todo su plantel, destacando sobremanera las primeras líneas Edurne Donderis y Ona Isablella Ion.

El cuadro meañés llegará con las ausencias de Sofía Arangio, pendiente de los resultando de una resonancia sobre su rodilla, y la brasileña Nicole Luz que aún no ha resuelto su trámite con Extranjería para poder volver. Aún así Juan Costas apela a que su equipo dé su mejor versión en Coirón para tener chance a pelear el partido ante un rival de esta enjundia, pero ante el que se fajaran en la primera vuelta, protagonizando allí un partido igualado en el que las verdinegras cayeran por 31-29.

La victoria, en lo anecdótico, de conseguir los puntos, sellaría matemáticamente la permanencia de las meañesas a falta a aún luego de seis jornadas para el final de liga.

Masculino

En Primera Autonómica, el Rasoeiro recibe (17.00 horas) al Calvo Xiria B, en un partido decisivo para tratar de tener chance a la permanencia. Y es que una derrota de los de Pablo Sixto resultaría un golpe definitivo para aferrarse al sueño.

Mientras, en Segunda Autonómica, en el grupo por el título, el Asmubal visita esta tarde al Seis do Nadal en Vigo (17.00 horas), siendo los dos equipos de la zona baja. Y en el grupo de la permanencia el Arousa repite en Carril recibiendo mañana al Lavadores B (17.00 horas).