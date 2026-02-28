Fontecarmoa acoge el decisivo encuentro entre Os Ingleses y el CRAT, con la afición como factor clave

Fontecarmoa acoge esta tarde (17.00 horas) uno de los duelos más decisivos de la temporada. Os Ingleses reciben al CRAT, líder de la categoría, en la última jornada de la liga regular, con el primer puesto en juego y la ventaja de campo para el playoff como premio añadido.

El conjunto local llega con números sobresalientes: invicto en casa y con una sola derrota en toda la campaña, precisamente ante el cuadro coruñés. «Nos jugamos quedar primeros o segundos de cara al playoff», señaló Lema, convencido de que su equipo puede competir de tú a tú con el único rival que le ha superado este curso y decidido a mantener el pleno de victorias en Fontecarmoa.

Se espera un choque de gran intensidad, con el apoyo de la afición como factor clave. La directiva ha pedido llenar estadio para empujar a un equipo que quiere convertir el campo en una ventaja.