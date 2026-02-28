Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby

Fontecarmoa acoge el decisivo encuentro entre Os Ingleses y el CRAT, con la afición como factor clave

Los vilagarcianos tratarán de cerrar la liga regular con la imbatibilidad como local.

Los vilagarcianos tratarán de cerrar la liga regular con la imbatibilidad como local. / Noe Parga

Diego Doval

Vilagarcía

Fontecarmoa acoge esta tarde (17.00 horas) uno de los duelos más decisivos de la temporada. Os Ingleses reciben al CRAT, líder de la categoría, en la última jornada de la liga regular, con el primer puesto en juego y la ventaja de campo para el playoff como premio añadido.

El conjunto local llega con números sobresalientes: invicto en casa y con una sola derrota en toda la campaña, precisamente ante el cuadro coruñés. «Nos jugamos quedar primeros o segundos de cara al playoff», señaló Lema, convencido de que su equipo puede competir de tú a tú con el único rival que le ha superado este curso y decidido a mantener el pleno de victorias en Fontecarmoa.

Noticias relacionadas

Se espera un choque de gran intensidad, con el apoyo de la afición como factor clave. La directiva ha pedido llenar estadio para empujar a un equipo que quiere convertir el campo en una ventaja.

