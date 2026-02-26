Luis Gabín: «En Lugo tenemos que competir al máximo»

En medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas, el Sigaltec es consciente de la necesidad de romper una dinámica que le ha llevado a caer a posiciones de descenso. Una realidad que añade mayor importancia a la visita que realizará el equipo de Luis Gabín el domingo (19.00 horas) a la pista del Estudiantes de Lugo.

Una cuestión que centra ahora la preocupación del técnico de los vilagarcianos es el estado físico de su plantilla. Mateo Bello no termina de recuperarse de la lesión muscular que le mantiene en el dique seco desde diciembre, una baja a la que se unen los problemas en el hombro de Álvaro Rodríguez y Aarón Monteagudo. «Tenemos que recuperar jugadores para poder estar al nivel que necesitamos. Llevamos prácticamente toda la temporada con alguna baja todas las jornadas y eso afecta también al día a día», expone.

Pese a las dificultades, Luis Gabín tiene claro que «tenemos que ir a Lugo a competir con todo lo que tenemos». Una cuestión que se dificulta con el buen momento por el que atraviesa el Estudiantes, sin ir más lejos, en su último partido como local fueron capaces de imponerse al Marín Peixe Galego, líder de la categoría. «La realidad es que están en el mejor momento de la temporada. Recuperaron a un jugador muy importante para ellos como Ruano y otros han crecido en confianza con el paso de la temporada», admite Gabín.

En el duelo de la primera vuelta en el pabellón Sara Gómez, la victoria se quedó en Vilagarcía por 77-74. Uno de los seis triunfos actuales de los arousanos, misma cifra que tienen los lucenses aunque habiendo disputado un encuentro menos.

Evitar las cinco últimas plazas es el deseo de los vilagarcianos. / Noe Parga

Respecto a cuales pueden ser las claves para lograr la victoria en el Pazo Provincial, el entrenador del Sigaltec CLB tiene muy claro que todo parte del nivel que pueda dar su propio equipo. En este sentido, considera que «necesitamos recuperar nuestro mejor ritmo y mantener la confianza muy arriba. Llevamos seis victorias que no está mal, pero es cierto que hay cinco descensos y tenemos que trabajar mucho todavía para tratar de salvar las cinco últimas posiciones, dado que si desciende Gijón de 2ª FEB bajarían cinco equipos de 3ª».

A falta de siete encuentros, la igualdad que presenta la clasificación obliga a hilar muy fino en este tramo final. Además de Lugo, los vilagarcianos tendrán que visitar todavía las canchas del Xiria Carballo y las de los compostelanos Obradoiro y Rosalía. Por contra, tres son los partidos que aún le restan ante su afición con Betanzos, León y Bosco Ourense como visitantes.

Sin ánimo de concretar el número de victorias necesarias para salvar la categoría, en el Sigaltec prefieren centrarse únicamente en preparar lo mejor posible el partido ante el Estudiantes de Lugo. Además, este tipo de enfrentamientos directos adquieren una mayor importancia en un tramo final de liga en el que los vilagarcianos se medirán a cuatro rivales que, a día de hoy, no le superan en número de victorias.

El rebote como reválida

El análisis de las estadísticas de la competición sitúan una de las debilidades del Sigaltec CLB en el aspecto reboteador. En la clasificación particular de este apartado, los vilagarcianos ocupan la penúltima posición con apenas 35 rebotes por encuentro.

En cuanto a las segunda oportunidades de lanzamiento, las cosas todavía están peor para los vilagarcianos dado que son el peor equipo de la competición en rebotes ofensivos. Un hecho que deja patente su principales hándicap.