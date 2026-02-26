Chris Ezumah y Cristina Loureiro, pilares del Mariscos Antón Cortegada, destacan en varios ránkings individuales

La buena trayectoria del Mariscos Antón Cortegada, asentado ahora en la cuarta plaza y a un solo partido del segundo puesto, se está reflejando en las buenas posiciones que ocupan sus jugadoras en los ránkings individuales.

En este apartado, Chris Ezumah y Cristina Loureiro son las que figuran entre las mejores de la competición en registros tan importantes como valoración estadística, rebotes y puntos anotados.

La importancia del rendimiento de la pívot estadounidense se traduce en la quinta plaza que ocupa en valoración con un promedio de 16,47 por encuentro. Una puntuación en la que tiene mucho que ver su productividad reboteadora, apartado en el que ocupa la quinta posición en rebotes totales con 8,53 por encuentro. Uno de los puntos fuertes de la pívot del equipo de Manu Santos es precisamente el rebote ofensivo, registro en el que ocupa la segunda posición con 3,79 por noche, solo superada por Mareme Diop (Barakaldo) con un promedio de 4,16.

Ezumah también está entre las cinco mejores jugadoras de la liga en faltas recibidas. Su juego cercano al aro y su potencia física le hace cobrarse hasta 4,42 faltas de sus rivales. Además, ostenta el tercer mejor porcentaje en tiros de campo con un 56,4% en base a 79 aciertos en 140 intentos. La puntería del Mariscos Antón Cortegada también tiene un referente en Damaris Rodríguez. No obstante, ocupa la segunda posición en efectividad desde la línea de 3 puntos con un 40,3%.

Mención aparte merece Cristina Loureiro. La capitana es la quinta mejor anotadora de la liga con 13,9 de media justificando sus 33 minutos de media por partido.