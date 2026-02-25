Balonmano / Primera Autonómica
El Rasoeiro baja su nivel a la vuelta del descanso
Un parcial de 8-2 terminó con las aspiraciones de triunfo del equipo grovense | El Balonmán Arousa ya es segundo tras ganar al Miño
El Paraíso do Marisco Rasoeiro resistió todo el primer tiempo para sucumbir en la segunda. Sorprendió de salida con un parcial de 3-5, y protagonismo de Luiggy que materializó cuatro dianas prácticamente consecutivas. Lo que tardó el Atlántico en ceñir más el control sobre el dominicano, le bastó para contestar con un parcial de 7-1 que le colocaba arriba en el min. 19, registrando ahí el electrónico un 10-6. Aún así, el 12-10 al descanso mantenía vivo el choque.
Fue en la segunda parte cuando se decidió el encuentro. Al 12-11 del minuto 31 le siguió un 8-2 de parcial con el que los locales ponían el 20-13 en el minuto 39, y que hacía entregar el partido a los grovenses. El resto sobró. Para los de Pablo Sixto solo cabía nadar y guardar la ropa en espera de un Xiria más accesible, rival directo por el descenso, y que visitará O Grove el este próximo fin de semana en un partido que se presume decisivo.
ATLÁNTICO: Pardo y Alexander (1), Villar (2), Lourenço (9), Vilariño (1), Gil (2), Unai (2), Carradedo (2), Ramos (2), Adrián (4), Nuñez, Fernando, Leo, López (5), Juan Mnauel y Padro (2).
RASOEIRO: Kike y Meis; Gondar, Brais (2), Xabier, Rodrigo (3), Mateo (1), Luiggy (10), Lores (1), Yago (2), Martín y Arón (3).
MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-6; 12-10; 24-14; 32-22.
Segunda Autonómica
En esta categoría el resultado positivo fue para el Balonmán Arousa que se estrenó en esta segunda fase con un triunfo en Carril ante el Miño por 29-25, merced a da dupla Sousa (7 goles) y Acuña (6 goles). Un partido en el que siempre mandaron los de Javi Luengo, y una victoria que les coloca segundos con 6 puntos, a 4 del Millavén Lucense que es líder. Un liderato que marca el sueño por el que luchar, por cuanto este puesto abriría una puerta a pelear la final a cuatro por la segunda plaza de ascenso.
Más complicado se le presume al Asmubal en el grupo por el título, por cuanto cayó a las primeras de cambio en Coirón ante la Sar B por 24-41. A los 17 minutos el electrónico reflejaba ya tanteado desalentador (7-15) que, en adelante, no dejó chance alguno al cuadro meañés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»