El Rasoeiro baja su nivel a la vuelta del descanso

El Paraíso do Marisco Rasoeiro resistió todo el primer tiempo para sucumbir en la segunda. Sorprendió de salida con un parcial de 3-5, y protagonismo de Luiggy que materializó cuatro dianas prácticamente consecutivas. Lo que tardó el Atlántico en ceñir más el control sobre el dominicano, le bastó para contestar con un parcial de 7-1 que le colocaba arriba en el min. 19, registrando ahí el electrónico un 10-6. Aún así, el 12-10 al descanso mantenía vivo el choque.

Fue en la segunda parte cuando se decidió el encuentro. Al 12-11 del minuto 31 le siguió un 8-2 de parcial con el que los locales ponían el 20-13 en el minuto 39, y que hacía entregar el partido a los grovenses. El resto sobró. Para los de Pablo Sixto solo cabía nadar y guardar la ropa en espera de un Xiria más accesible, rival directo por el descenso, y que visitará O Grove el este próximo fin de semana en un partido que se presume decisivo.

ATLÁNTICO: Pardo y Alexander (1), Villar (2), Lourenço (9), Vilariño (1), Gil (2), Unai (2), Carradedo (2), Ramos (2), Adrián (4), Nuñez, Fernando, Leo, López (5), Juan Mnauel y Padro (2).

RASOEIRO: Kike y Meis; Gondar, Brais (2), Xabier, Rodrigo (3), Mateo (1), Luiggy (10), Lores (1), Yago (2), Martín y Arón (3).

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-6; 12-10; 24-14; 32-22.

Segunda Autonómica

En esta categoría el resultado positivo fue para el Balonmán Arousa que se estrenó en esta segunda fase con un triunfo en Carril ante el Miño por 29-25, merced a da dupla Sousa (7 goles) y Acuña (6 goles). Un partido en el que siempre mandaron los de Javi Luengo, y una victoria que les coloca segundos con 6 puntos, a 4 del Millavén Lucense que es líder. Un liderato que marca el sueño por el que luchar, por cuanto este puesto abriría una puerta a pelear la final a cuatro por la segunda plaza de ascenso.

Más complicado se le presume al Asmubal en el grupo por el título, por cuanto cayó a las primeras de cambio en Coirón ante la Sar B por 24-41. A los 17 minutos el electrónico reflejaba ya tanteado desalentador (7-15) que, en adelante, no dejó chance alguno al cuadro meañés.