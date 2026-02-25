Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / 2ª División Galega Femenina

El Arousana sigue firme en la pelea por el liderato

las vilagarcianas superaron al San Mateo (0-3) y siguen a 5 puntos del Valladares

Once vilagarciano en Salvaterra do Miño. | FDV

Diego Doval

Arousa

Quinta victoria consecutiva la lograda por el Atlético Arousana. En este caso, llegó en la visita al Spotring Club San Mateo (0-3), tres puntos que permiten a las vilagarcianas seguir en la segunda plaza a 5 puntos del liderato ocupado por el Valladares. Miriam Señoráns fue la autora de los dos primeros tantos visitantes, cerrando la cuenta Marta Domínguez ya en el tiempo de descuento.

También amplió su racha el Juventud de Cambados al superar a domicilio al Cañiza (1-2). Andrea Alonso y Nahir Rodríguez pusieron el 0-2 a los 30 minutos y el tanto local llegó en el 79.

Peor le fueron las cosas al Céltiga que cayó en A Illa ante el Noia (0-2). Las de Antonio Señoráns se mantienen en la sexta plaza pese a la derrota.

