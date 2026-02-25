Álex César acusa una lesión en Castellón

La Atlética Mazí de Vilagarcía completó un fin de semana de competición con presencia en dos escenarios, uno de ámbito nacional y otro autonómico, dejando actuaciones destacadas y también el contratiempo de una lesión.

En el Campeonato de España de lanzamientos largos Sub20, celebrado en Castellón, el club se desplazó con Álex César para disputar la prueba de jabalina. El vilagarciano llegaba a la cita con la tercera mejor marca de los inscritos, lo que le situaba entre los aspirantes a pelear por los puestos de cabeza, pero la jornada se torció desde el inicio al lesionarse en la pierna derecha en el primer intento. Pese a intentar seguir en concurso, apenas pudo completar un segundo lanzamiento, ya muy condicionado, que alcanzó los 50,46 metros y le permitió cerrar la competición en la décima posición. Ahora, el objetivo pasa por recuperarse cuanto antes para retomar la preparación y llegar en condiciones al siguiente campeonato nacional, previsto en julio en Albacete.

En paralelo, Ourense acogió el Campeonato Gallego Sub16 Short Track, en el que el Mazí contó con seis representantes. El mejor balance lo firmó Breogán López, que fue décimo en longitud con 4,89 metros y undécimo en 60 lisos con 7,85 segundos, haciendo marca personal en ambas. También mejoró registros Aitana Fernández, undécima en lanzamiento de peso con 7,94 metros, mientras que en esa misma disciplina Mar Custodia finalizó 13ª con 7,29. Completaron la participación Celia Pintos, 24ª en 60 metros vallas (12,58), Yago Tarrío, 25º en 60 lisos con 8,33 (marca personal), y Lara Oubiña, que no pudo avanzar de ronda tras marcar 9,14 en la serie.