Os Ingleses conquista Vigo y apunta al primer puesto

Os Ingleses suma una nueva victoria ante el Vigo.

Os Ingleses suma una nueva victoria ante el Vigo. / Noe Parga

R. A.

Vilagarcía

Os Ingleses sumó este fin de semana un triunfo de mucho mérito, al imponerse al Kaleido de Vigo por 10-18, lo que le permitirá luchar por la primera posición de la liga con el CRAT de A Coruña. Los vilagarcianos comenzaron muy serios el encuentro, dominando el juego territorial y aprovechando los primeros errores locales para adelantarse con un golpe de castigo transformado por Álvaro Eire. El mismo jugador amplió la ventaja poco después (0–6). La superioridad visitante se reflejó en el minuto 35 con un ensayo del propio Eire Fernández, dejando el marcador en 0–11 al descanso.

En la segunda mitad, Vigo reaccionó con un ensayo de Juan Martínez, pero Os Ingleses respondieron con madurez y solidez. En el minuto 77, Juan José Beloso apoyó un nuevo ensayo, transformado por Eire Fernández, que puso el 5–18, maquillando Vigo el resultado.

