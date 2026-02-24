Las hermanas Miniño lideran al Asmubal en Valladolid

El Inelsa Solar se sobrepuso a las bajas y se impuso en Valladolid por un apretado 26-27. Clave resultó la aportación las hermanas Miniño, con 15 goles entre ambas, en un partido marcado por el regreso de la mayor, Laura, que entre siete metros y lanzamientos exteriores, materializó 10 dianas.

La primera parte resultó igualada y con alternativas en el marcador. Al 3-4 con que arrancaba el choque (min. 8), contestaron las pucelanas con un 4-0 que les ponía arriba en el min. 12 (7-4). Esa racha de mando local la cortaban las meañesas empatando a 8 mediado el primer tiempo. El min. 25 registró la última ventaja del Aula Valladolid (13-12). Ahí, en esos últimos cinco minutos finales, un 0-4 que fue un golpe anímico para las locales, merced a goles de Raquel Muñiz, Luna Prol, y dos últimos de Laura Miniño, lo que les dejaba con ventaja al descanso (14-16). Una primera parte en la que el Aula Valladolid hizo daño con el pivote, y atrás los árbitros permitieron en exceso las acciones para parar a Laura Miniño

Al regreso, una diana de Sabela Miniño ya a los 37 segundos (14-17), anticipaba que la segunda parte sería meañesa. Amparado en un 6-0 defensivo más ajustado con el pivote y lo bien que maniataba a la máxima goleadora pucelana -y de la toda la liga- Natalia Garcés, el Inelsa Solar controló el choque que ventajas de entre y uno y tres goles, registrando la máxima en el 45 con un 19-23. Fue en el último tramo cuando las verdinegras sufrieron de lo lindo para mantener la renta, ante un Aula Valladolid que echó el resto. Bloqueadas en su ataque, las de Juan Costas sólo materializaron dos goles en los diez minutos siguientes, lo que posibilitó que el Aula Valladolid, tirando de presión, se colocara a uno en el min. 55 (24-25), merced a gol de Noelia Paniagua. A partir de ahí, tocaron cinco minutos de infarto para resistir. En el 56 un gol de Luna Prol parecía dar aire a las verdinegras (25-27), pero otro Alejandra Alonso para las pucelanas subía el 26-27, dejando 53 segundos de posesión a las meañesas. Para rizarlo, la pérdida de Agustina Ballada en el bote, ofreció una última posesión al Aula Valladolid. Su primer lanzamiento lo paró Irene, y el golpe franco añadido no ofreció tiempo ya las pucelanas.