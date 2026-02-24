El Arosa, el único que se mantiene invicto en 2026

Aunque el año 2026 comenzó con un empate ante el Cambados en el que se cometieron muchos de los errores del inicio de la campaña, el año no puede ser mejor para el Arosa. El equipo de Gonza es el único invicto desde que comenzó 2026, sumando cinco victorias y dos empates, lo que significa un punto más que el CD Barco, el otro gran animador de este inicio de 2026. Los arlequinados ha superado la mayor parte de contratiempos que sufrieron en el inicio de campaña, mostrándose como un grupo muy sólido y solvente, además de eficaz ante la portería contraria.

Uno de los jugadores que escenifica esta progresión es el vilanovés Carlos Torrado que, en el encuentro de Barbadás fue uno de los grandes protagonistas con sus incorporaciones por banda derecha, finalizando una en gol. El laterla arlequinado suma ocho asistencias y dos goles esta campaña, unos números que muestran que «a nivel individual, estoy mucho mejor que el año pasado, me estoy sintiendo muy cómodo en el esquema de Gonza, que me ha ofrecido la confianza que necesitaba».

El lateral vilanovés reconoce que este último mes y medio «llevamos una racha muy buena de resultados, lo que nos ha permitido recortar puntos con el Compostela». Sin embargo, los arlequinados no se han fijado en el principal aspirante a la plaza de ascenso, sino que «tomamos la decisión de fijarnos en nosotros mismos, en ir partido a partido; cambiamos esa mentalidad y nos está funcionando por lo que vamos a continuar así lo que resta de temporada».