Una docena de medallas para la flota arousa en Castrelo de Miño

La flota arousana regresó de Castrelo de Miño con una cosecha de doce medallas distribuidas entre las diferentes categorías, desde juvenil a veteranos. Cuatro de esas medallas fueron de oro y llevaban aparejadas el título de campeón gallego de invierno sobre la distancia de 5.000 metros. Esas medallas fueron para Tania Álvarez (Breogán de O Grove) en el K-1, Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) en el C-1 sub-23; Silvia Gago (Náutico O Muíño de Ribadumia) en el C-1 juvenil femenino ; y para Alfredo Bea que se llevó el título en el C-1 de veteranos, donde la plata fue para el también grovense Lino Cacabelos.

Las medallas de plata fueron para Sara Vila (Náutico de Pontecesures) en el C-1 juvenil; Gabriel Suárez (Illa de Arousa) en el Paracanoe V1 y para Tono Campos en el C-1, que estuvo muy cerca de conseguir el oro. En esta misma categoría también fue bronce Diego Romero. Los otros tres bronces fueron para Kevin Longo (As Torres) en el C-1 sub-23; Adrián Boros (Breogán) en el K-1 sénior y para Juan José Rodríguez (Illa de Arousa) en la categoría Paracanoe V1.