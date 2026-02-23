El Cortegada impone su físico ante un débil Manresa

Dos encuentros y dos victorias en menos de 24 horas. El Cortegada superó con mucha claridad al Manresa CBF ofreciendo un gran juego coral y mostrando su superioridad física sobre un rival que se vino abajo en el segundo cuarto . El triunfo permite a las de Manu Santos asentarse en el play off de ascenso y meter distancia con sus perseguidores.

El Cortegada se aclimató antes al encuentro y pronto puso tierra de por medio aprovechando la presencia intimidatoria de Ezumah en la zona. La pívot del Mariscos Antón Cortegada volvía a ser la referencia interior de un equipo que ofrecía una buena imagen defensiva, dificultando las acciones ofensivas del Manresa.

El segundo cuarto tuvo un inicio un tanto titubeante para el Cortegada, pero el Manresa no supo aprovecharlo y pronto las de Manu Santos comenzaron a carburar y consiguieron un parcial de 10-0 (29-15), que abrió la primera brecha importante en el marcador. La reacción catalana fue muy tímida y el Cortegada se encontró jugando a placer ante un rival que cometía errores graves en ataque y defendía sin la intensidad necesaria para frenar a las vilagarcianas, que dominaban a placer cuestiones como el rebote o las segundas acciones.

Tras el regreso del descanso, el Cortegada levantó el pie del acelerador, el encuentro se igualó sobre la pista, pero no en el electrónico, donde las vilagarcianas mantenían rentas próximas a los 30 puntos de distancia. El último cuarto fue un mero trámite para certificar el segundo triunfo del Mariscos Antón Cortegada en menos de 24 horas.