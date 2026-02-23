Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Baloncesto

El Cortegada impone su físico ante un débil Manresa

Las vilagarcianas no notaron el esfuerzo del día anterior contra el Maristas y ofrecen un buen juego coral para sumar otra victoria

Un momento del encuentro disputado en la jornada de ayer.

Un momento del encuentro disputado en la jornada de ayer. / Iñaki Abella

Adolfo Gago

Vilagarcía

Dos encuentros y dos victorias en menos de 24 horas. El Cortegada superó con mucha claridad al Manresa CBF ofreciendo un gran juego coral y mostrando su superioridad física sobre un rival que se vino abajo en el segundo cuarto . El triunfo permite a las de Manu Santos asentarse en el play off de ascenso y meter distancia con sus perseguidores.

El Cortegada se aclimató antes al encuentro y pronto puso tierra de por medio aprovechando la presencia intimidatoria de Ezumah en la zona. La pívot del Mariscos Antón Cortegada volvía a ser la referencia interior de un equipo que ofrecía una buena imagen defensiva, dificultando las acciones ofensivas del Manresa.

El segundo cuarto tuvo un inicio un tanto titubeante para el Cortegada, pero el Manresa no supo aprovecharlo y pronto las de Manu Santos comenzaron a carburar y consiguieron un parcial de 10-0 (29-15), que abrió la primera brecha importante en el marcador. La reacción catalana fue muy tímida y el Cortegada se encontró jugando a placer ante un rival que cometía errores graves en ataque y defendía sin la intensidad necesaria para frenar a las vilagarcianas, que dominaban a placer cuestiones como el rebote o las segundas acciones.

Noticias relacionadas

Tras el regreso del descanso, el Cortegada levantó el pie del acelerador, el encuentro se igualó sobre la pista, pero no en el electrónico, donde las vilagarcianas mantenían rentas próximas a los 30 puntos de distancia. El último cuarto fue un mero trámite para certificar el segundo triunfo del Mariscos Antón Cortegada en menos de 24 horas.

Ficha Técnica:

81-40

Cortegada-Manresa

CORTEGADA: Christabel Ezumah (11), Cris Loureiro (16), Blanca Manivesa (8), Lucía Carabán (0), Gara Jorge (8) -quinteto inicial- Ellen Iversen (4), Marta Sanmartín (9), Adriana Martínez (0), María Angulo (10), Damaris Rodríguez (13) y Teresa Cabello (2).

MANRESA: Queralt Ribera (8), Carla Ortas (12), María Sall (0), Iona García (7), Desirée Zafra (0) -quinteto inicial- Sira Beltrán (0), Eva Almasque (4), Laura Segués (2), Mar Martí (2) y Clau Gener (5).

PARCIALES: 19-13; 47-20 (28-7); 64-34 (17-14); 81-40 (17-6).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Davila 20/02/2026
  2. Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
  3. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  4. Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
  5. El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
  6. El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
  7. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  8. Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano
Tracking Pixel Contents