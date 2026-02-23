El Arosa sucumbe ante un gran Dépor.

El Arosa juvenil no pudo con el todopoderoso Deportivo de La Coruña que, tras las dudas iniciales, aplicó el rodillo en el Manuel Jiménez para llevarse el triunfo por un contundente 2-5. Y es que el encuentro no pudo comenzar mejor para los arlequinados que se adelantaron en el marcador en el minuto 4, tras una gran jugada de Xabi Durán y finalizada por Iván Falcón. Muy poco tiempo le duraba la alegría a los locales, ya que en un pase atrás de Balbás en el área arlequinada, sirvió para que Íker Gil igualase la contienda.

Antes de finalizar el primer tiempo, el Deportivo de La Coruña cerraba el encuentro con un hat trick de Fraga. El primer tanto del delantero coruñés llegaba sobre la media hora en una jugada por banda izquierda de Xabi Campos que remataba Fraga. El tercero, en el minuto 40, era exactamente calcado al anterior, mientras el cuarto, que llegaba en el minuto 44, tras adentrarse en el área y colocar el balón lejos del alcance de Andrés. La segunda mitad arrancaba con el quinto de Dani García. A partir de ese momento, los coruñeses levantaron el pie del acelerador y el encuentro entró en una fase de letargo que solo se rompería cerca del final, cuando se señaló un penalti sobre Yeray Núñez que anotaría Iván Falcón.