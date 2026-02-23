El Arosa pisa el acelerador a fondo

El Arosa finalizó el pasado año cargado de dudas que parecían alejarle del play off, pero esas dudas han desaparecido en este 2026, donde los arlequinados no conocen la derrota, han logrado dos empates y cinco triunfos que han colocado al equipo a tan solo dos puntos del Compostela, aunque estos tienen un partido menos. Ayer, el equipo arlequinado hizo un ejercicio de practicidad, maduró el encuentro, supo darle el ritmo necesario cuando lo pedía y golpear en el momento exacto a un colista que, salvo una ocasión en los primeros minutos, apenas inquietó la meta defendida por Chema.

El encuentro arrancó con un ritmo frenético por parte de los dos equipos, con un remate de Rivera que se fue lamiendo el palo y con una acción de Íker, que le ganó la espalda a Édgard para plantarse solo ante el meta visitante, pero el defensa consiguió desequilibrarle sin que el árbitro lo considerase penalti. A partir de ahí, las revoluciones con las que se había iniciado el encuentro fueron bajando y comenzó un dominio del Arosa ante un Barbadás que fiaba todo a un contragolpe o a un balón parada. Álex Rey tuvo el tanto al filo del cuarto de hora en un remate prácticamente de espaldas que sacó Borja Atanes.

Formación inicial que el Arosa presentó ayer en Os Carrís. / FDV

El peligro arlequinado se generaba casi siempre en la derecha, en las botas de Carlos Torrado, que creaba muchos problemas a la defensa del Barbadás con sus incorporaciones. En una de ellas, alcanzó la línea de fondo, pero su pase de la muerte no pudo ser aprovechado por nadie. La primera mitad finalizó con un disparo de Álex Rey desde la frontal que volvió a sacar el meta arousano.

Los arlequinados encontraron el premio a su dominio del juego al poco de iniciarse la segunda mitad. El tanto llegó en un pase en largo que habilitó a Álex Rey para que sacas ea relucir toda su calidad cruzando el balón lejos de Borja Atanes y alojándolo en las mallas. Pudieron los arlequinados sumar el segundo poco tiempo después, pero en otro pase en largo al que no llegó Rivera por muy poco, despejando el balón el meta local.

El segundo tanto llegaría en un despiste defensivo de los locales en el que el balón le llegó a Torrado. El lateral vilanovés caracoleó para internarse en el área y soltar un latigazo ante el que el portero local poco pudo hacer más allá de rozarla con los dedos.

A partir de ese momento, el Arosa bajó el pistón y se dedicó a controlar el encuentro ante un rival que apenas inquietó, más allá de los últimos instantes, en los que gozó de alguna pequeña ocasión que no alteró la tranquilidad en la que vivió Chema el encuentro.

La victoria permite a los arlequinados irse al parón de la selección gallega a tan solo dos puntos de un Compostela que, al inicio de este año, parecía muy lejos. Los arlequinados, a excepción de Lombao, que acudirá con la selección gallega, regresarán a la competición el próximo 8 de marzo, en un duelo que le enfrentará al Noia. El objetivo es seguir sumando para garantizarse, como mínimo, el play off como local.

El técnico del Arosa, Gonzalo Fernández, se mostraba ayer muy «contento con el resultado y con el partido, porque sabíamos que podía complicarse más de lo esperado». Gonza reconoce que «tuvimos que madurarlo y conseguimos ejecutar el plan de partido que teníamos durante la mayor parte del mismo, estando muy cómodos, aunque somos conscientes de que nos quedan algunas cosas que mejorar todavía». El técnico arlequinado se mostraba satisfecho de que el equipo «mantenga la buena racha que tenemos desde que se inició 2026».