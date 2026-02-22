El rebote condena al Sigaltec en Asturias

El rebote y el acierto ante tablero de nombres como Javi Prieto o Onwuka dejó ayer al Sigaltec sin opciones de victoria en su visita a Navia. Los de Luis Gabín lucharon por hacerse con el encuentro, especialmente en los dos primeros cuartos, donde hubo un intenso mano a majo en el marcador, pero en el término del tercer cuarto, los vilagarcianos comenzaron a pagar la falta de contundencia en la zona ante un rival directo que se quedó muy cerca de llevarse también el basketaverage, algo que consiguieron salvar los vilagarcianos en el último instante gracias a un triple de Miguel Gil y dos tiros libres de Pablo Fernández.

El encuentro comenzó muy igualado, con los dos equipos siendo conscientes de que un triunfo les permitiría escapar de la zona complicada de la tabla. El Sigaltec se aferró a la inspiración ce Pablo Fernández, que volvió a liderar al equipo junto a Óscar Castaño, mientras en el otro lado, Javi Prieto mantenía la igualdad en el electrónico. No fue hasta el final del tercer cuarto cuando los locales consiguieron abrir una pequeña brecha, de apenas siete puntos, en el electrómica, gestada en el dominio del rebote. El Sigaltec no conseguía cerrar la brecha, a pesar de los tiempos muertos de Luis Gabín, y veía como el encuentro se escapaba. El último cuarto ya fue un intento por evitar no perder el basketaverage ante un rival directo en la luca por la permanencia.