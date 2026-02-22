El Cortegada tumba al líder y se cuela en puestos de play off

El Cortegada firmó ayer un triunfo que le abre las puertas del play off de ascenso. Lo hizo ante un líder, el Maristas Coruña, que tan solo había perdido dos encuentros en esta temporada, pero se encontró con el juego coral de las de Manu Santos. Estas fueron capaces de madurar el duelo y romperlo en el último cuarto gracias a la aportación de las jugadoras interiores y a una defensa férrea y coral que frenó el ritmo del Maristas.

Llegaba el líder con siete victorias consecutivas en su casillero, pero el Cortegada no se amilanó de inicio y salió a disputarle el encuentro. Lo demostró en la primera jugada del encuentro, un triple de Gara Jorge para ponerse las locales por delante. A partir de ese momento, el primer cuarto fue un toma y daca constante en el que ninguno de los dos equipos le perdía la cara al encuentro, con márgenes de ventaja muy limitados.

El Cortegada explotaba la zona, con la presencia de Ezumah y Angulo, que causaron muchos problemas defensivos al líder durante la jornada de ayer.

El último cuarto arrancó con un Cortegada muy metido en el encuentro, mejorando sus prestaciones ante el aro contrario. Dos triples permitieron abrir brecha en el marcador (56-50), lo que obligó al Maristas a un tiempo muerto para tratar de cambiar la inercia. Iversen y Angulo tomaron protagonismo frente a un Maristas que no nse encontraba cómodo, aunque resistía con la aportación de Nevena Dimitrijevic. A falta de dos minutos y con seis puntos de diferencia n(67-61), el Cortegada ajustó en una defensa agresiva y, al triple de Chenlo, respondía con una canasta más adicional de Ezumah. Quedaba un minuto y el Cortegada acariciaba un triunfo muy trabajado. El Maristas intentó imprimir ritmo al partido, pero el Cortegada supo manejar los tiempos gracias a una gran Iversen para llevarse el partido.